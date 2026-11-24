מכבי ת"א עשויה להתחזק בחלון ההעברות של ינואר בבלם הכוכב האדום בלגרד, טבו אוצ'נה. על פי דיווח באתר הסרבי "מוצארט ספורט", הצהובים הביעו עניין בשחקן ההגנה הניגרי בן ה-26, שעשוי לעזוב את אלופת סרביה כבר בחודש ינואר ולהכניס לקופתה כ-2 מיליון אירו.

אוצ'נה הצטרף לכוכב האדום באוגוסט 2025 מסרפסבורג הנורבגית תמורת 2.7 מיליון אירו, אך לא הצליח לתפוס מקום קבוע בהרכב, למרות שקיבל הזדמנויות תחת שלושה מאמנים שונים: ולאדן מילויביץ', דיאן סטנקוביץ' ואלברט ריירה. במדי הקבוצה מבלגרד רשם עד כה 37 הופעות בכל המסגרות, כבש שלושה שערים ובישל שניים, אך גם זכור בשל כמה טעויות בולטות בהגנה.

בדרך לישראל? טבו אוצ'נה ( צילום: AP Photo/Darko Vojinovic )

לפי הדיווח, ריירה מתכנן מהפכה בסגל במהלך החורף וכבר הבהיר להנהלת המועדון כי הוא מעוניין לצרף שחקנים שיתאימו לשיטת המשחק שלו, עוד בחלון ההעברות הקרוב. בהתאם לכך, שחקנים שאינם משתלבים בתוכניותיו צפויים למצוא את עצמם מחוץ לקבוצה, ואוצ'נה מסתמן כאחד המועמדים לעזיבה.