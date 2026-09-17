הסערה בבית"ר ירושלים בעקבות הסטורי ששיתף (ואחר כך מחק) ירדן שועה, עם מסר חריג לאלמוג כהן ובו ביקורת על כך שהפך לשחקן ספסל, יצרה מתיחות בין הקפטן למאמן - כאשר הבעלים ברק אברמוב מעניק גיבוי מוחלט לאיש על הקווים.
בסביבתו של שועה תקפו את המאמן: "ירדן כשיר במאה אחוז, מתוסכל ומאוכזב מכהן, שמנסה לערבב אותו בתירוצים על חזרה הדרגתית לעניינים. נגמרה לו הסבלנות למשחקים - הוא רוצה לשחק". מנגד, בבית"ר מבהירים כי השיקולים מקצועיים בלבד: "כהן מקבל החלטות מתוך ראיית טובת המועדון בלבד. הוא אינו מושפע מרשתות חברתיות, משמות או ממעמד, אלא משיקולים מקצועיים טהורים".
אברמוב וכהן אברמוב וכהן
אברמוב וכהן
(צילום: עוז מועלם)
זאת אינה התקרית הראשונה בין השניים. לפני כשנה התרחש עימות חריף בין שועה לכהן (שכיהן אז כמנהל המקצועי) בתום ההדחה מול ריגה באירופה. כבר אז הבהיר אברמוב - ששהה בחופשה בספרד - כי יגבה כל החלטה לגבי השחקן. כפי שזה נראה כעת, שועה אינו מתוכנן לפתוח גם במשחק בשבת מול הפועל חיפה בבלומפילד.