הסערה בבית"ר ירושלים בעקבות הסטורי ששיתף (ואחר כך מחק) ירדן שועה, עם מסר חריג לאלמוג כהן ובו ביקורת על כך שהפך לשחקן ספסל, יצרה מתיחות בין הקפטן למאמן - כאשר הבעלים ברק אברמוב מעניק גיבוי מוחלט לאיש על הקווים.

הסערה בבית"ר ירושלים בעקבות הסטורי ששיתף (ואחר כך מחק) ירדן שועה, עם מסר חריג לאלמוג כהן ובו ביקורת על כך שהפך לשחקן ספסל, יצרה מתיחות בין הקפטן למאמן - כאשר הבעלים ברק אברמוב מעניק גיבוי מוחלט לאיש על הקווים.

הסערה בבית"ר ירושלים בעקבות הסטורי ששיתף (ואחר כך מחק) ירדן שועה, עם מסר חריג לאלמוג כהן ובו ביקורת על כך שהפך לשחקן ספסל, יצרה מתיחות בין הקפטן למאמן - כאשר הבעלים ברק אברמוב מעניק גיבוי מוחלט לאיש על הקווים.

בסביבתו של שועה תקפו את המאמן: "ירדן כשיר במאה אחוז, מתוסכל ומאוכזב מכהן, שמנסה לערבב אותו בתירוצים על חזרה הדרגתית לעניינים. נגמרה לו הסבלנות למשחקים - הוא רוצה לשחק". מנגד, בבית"ר מבהירים כי השיקולים מקצועיים בלבד: "כהן מקבל החלטות מתוך ראיית טובת המועדון בלבד. הוא אינו מושפע מרשתות חברתיות, משמות או ממעמד, אלא משיקולים מקצועיים טהורים".

בסביבתו של שועה תקפו את המאמן: "ירדן כשיר במאה אחוז, מתוסכל ומאוכזב מכהן, שמנסה לערבב אותו בתירוצים על חזרה הדרגתית לעניינים. נגמרה לו הסבלנות למשחקים - הוא רוצה לשחק". מנגד, בבית"ר מבהירים כי השיקולים מקצועיים בלבד: "כהן מקבל החלטות מתוך ראיית טובת המועדון בלבד. הוא אינו מושפע מרשתות חברתיות, משמות או ממעמד, אלא משיקולים מקצועיים טהורים".

בסביבתו של שועה תקפו את המאמן: "ירדן כשיר במאה אחוז, מתוסכל ומאוכזב מכהן, שמנסה לערבב אותו בתירוצים על חזרה הדרגתית לעניינים. נגמרה לו הסבלנות למשחקים - הוא רוצה לשחק". מנגד, בבית"ר מבהירים כי השיקולים מקצועיים בלבד: "כהן מקבל החלטות מתוך ראיית טובת המועדון בלבד. הוא אינו מושפע מרשתות חברתיות, משמות או ממעמד, אלא משיקולים מקצועיים טהורים".