חוזר לקווים: ברק יצחקי סיכם היום (שני) לשנתיים באנורתוסיס פמגוסטה הקפריסאית, ולמעשה חוזר לעמדת האימון לראשונה אחרי שסיים את דרכו בבית"ר ירושלים בתום עונת 2025/26. עבור המאמן בן ה-42 מדובר גם בשדרוג כלכלי לא מבוטל, כשהוא צפוי להרוויח 90 אלף שקל נטו לחודש - כ-20 אלף יותר מהשכר שהציעו לו בבירה.
יצחקי צפוי לתפוס את מקומו של כריסטודולוס כריסטודולו, שפוטר לאחר שישה מחזורים בלבד. נכון לעכשיו, אנורתוסיס מדורגת במקום ה-13 (מתוך 14) כשבמאזנה שלוש נקודות בלבד.
עבור יצחקי מדובר למעשה בחזרה אפשרית למועדון שאותו הוא מכיר היטב. המאמן הישראל שיחק באנורתוזיס בעונת 20212/13, שבה רשם 23 הופעות במדי הקבוצה - לפני שתלה את הנעליים. כעת, יותר מעשור לאחר מכן, הוא בדרך לחזור לפמגוסטה, הפעם בתפקיד המרכזי על הקווים. יצחקי החל את דרכו באימון כמאמן זמני במכבי ת"א בשנת 2021, ובהמשך קיבל הזדמנות להוביל את בית"ר ירושלים. בפברואר 2024 מונה למאמן הקבוצה מהבירה, שאותה הדריך ב-93 משחקים, עד שסיים את תפקידו בעונה שעברה.