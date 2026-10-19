ברק יצחקי סיכם היום (שני) לשנתיים באנורתוסיס פמגוסטה הקפריסאית, ולמעשה חוזר לעמדת האימון לראשונה אחרי שסיים את דרכו בבית"ר ירושלים בתום עונת 2025/26. עבור המאמן בן ה-42 מדובר גם בשדרוג כלכלי לא מבוטל, כשהוא צפוי להרוויח 90 אלף שקל נטו לחודש - כ-20 אלף יותר מהשכר שהציעו לו בבירה.

ברק יצחקי סיכם היום (שני) לשנתיים באנורתוסיס פמגוסטה הקפריסאית, ולמעשה חוזר לעמדת האימון לראשונה אחרי שסיים את דרכו בבית"ר ירושלים בתום עונת 2025/26. עבור המאמן בן ה-42 מדובר גם בשדרוג כלכלי לא מבוטל, כשהוא צפוי להרוויח 90 אלף שקל נטו לחודש - כ-20 אלף יותר מהשכר שהציעו לו בבירה.

חוזר לקווים: ברק יצחקי סיכם היום (שני) לשנתיים באנורתוסיס פמגוסטה הקפריסאית, ולמעשה חוזר לעמדת האימון לראשונה אחרי שסיים את דרכו בבית"ר ירושלים בתום עונת 2025/26. עבור המאמן בן ה-42 מדובר גם בשדרוג כלכלי לא מבוטל, כשהוא צפוי להרוויח 90 אלף שקל נטו לחודש - כ-20 אלף יותר מהשכר שהציעו לו בבירה.