הסערה סביב האיסור על אוהדי הפועל באר-שבע להגיע למשחק החוץ מול אלקמאר מתרחבת. לפי דיווח בהולנד, ראש עיריית אמסטרדם פמקה הלסמה הפעילה לחץ משמעותי על מקבילתה באלקמאר, בניסיון להביא לביטול הגעת האוהדים הישראלים למשחק שייערך ב-15 באוקטובר בליגה האירופית. באופן רשמי, הרשויות באלקמאר מסרו כי ההחלטה התקבלה משיקולי ביטחון.
לפי דיווח שפורסם אתמול (רביעי) ב-Noordhollands Dagblad, בין הלסמה לבין ראש עיריית אלקמאר, אניה סכאוטן, התנהל מאבק כוחות סביב הסוגיה. העיתון השתמש בכותרת חריפה במיוחד ותיאר באופן מטאפורי את הלחץ שהופעל על סכאוטן כאילו הלסמה "הצמידה סכין לגרונה". עוד נטען בדיווח כי נדרש "לא מעט מאבק כוחות בין ראשי הערים" לפני שהתקבלה ההחלטה, ובסופו של דבר, לפי העיתון, "השרירים של פמקה הלסמה מאמסטרדם היו חזקים מדי עבור ראש עיריית אלקמאר".
על פי הדיווח, באלקמאר תכננו בתחילה לאפשר לאוהדי הפועל באר-שבע להגיע למשחק. אלא שלאחר שהלסמה התוודעה לתוכנית, היא הפעילה לחץ על הרשויות המקומיות לשנות את החלטתן. הרקע לכך הוא החשש מפני הישנותם של אירועי אלימות סביב אוהדים ישראלים, ובראשם האירועים שהתרחשו באמסטרדם בנובמבר 2024, כאשר אוהדי מכבי ת"א הותקפו בעיר.
אחד השיקולים שהעלו הרשויות הוא מיקומה של אלקמאר, הנמצאת במרחק של כחצי שעה ברכבת מאמסטרדם. ההערכה היא שחלק משמעותי מאוהדי באר-שבע שהיו מגיעים למשחק היו בוחרים ללון באמסטרדם, ולכן מבחינת הרשויות קיים חשש שהנוכחות שלהם בעיר תייצר מוקד חיכוך נוסף.
בסופו של דבר, הרשויות באלקמאר החליטו שלא לאפשר לאוהדי הפועל באר-שבע להגיע למשחק. בהודעה הרשמית נמסר כי ההחלטה התקבלה לאחר התייעצות של "משולש הביטחון" – העירייה, המשטרה והתביעה – ובשל שיקולי ביטחון. עם זאת, הדיווח ב-Noordhollands Dagblad מציג תמונה שלפיה הלחץ מצד אמסטרדם היה גורם משמעותי בדרך לקבלת ההחלטה.