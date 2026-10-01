הסערה סביב האיסור על אוהדי הפועל באר-שבע להגיע למשחק החוץ מול אלקמאר מתרחבת. לפי דיווח בהולנד, ראש עיריית אמסטרדם פמקה הלסמה הפעילה לחץ משמעותי על מקבילתה באלקמאר, בניסיון להביא לביטול הגעת האוהדים הישראלים למשחק שייערך ב-15 באוקטובר בליגה האירופית. באופן רשמי, הרשויות באלקמאר מסרו כי ההחלטה התקבלה משיקולי ביטחון.

הסערה סביב האיסור על אוהדי הפועל באר-שבע להגיע למשחק החוץ מול אלקמאר מתרחבת. לפי דיווח בהולנד, ראש עיריית אמסטרדם פמקה הלסמה הפעילה לחץ משמעותי על מקבילתה באלקמאר, בניסיון להביא לביטול הגעת האוהדים הישראלים למשחק שייערך ב-15 באוקטובר בליגה האירופית. באופן רשמי, הרשויות באלקמאר מסרו כי ההחלטה התקבלה משיקולי ביטחון.

הסערה סביב האיסור על אוהדי הפועל באר-שבע להגיע למשחק החוץ מול אלקמאר מתרחבת. לפי דיווח בהולנד, ראש עיריית אמסטרדם פמקה הלסמה הפעילה לחץ משמעותי על מקבילתה באלקמאר, בניסיון להביא לביטול הגעת האוהדים הישראלים למשחק שייערך ב-15 באוקטובר בליגה האירופית. באופן רשמי, הרשויות באלקמאר מסרו כי ההחלטה התקבלה משיקולי ביטחון.