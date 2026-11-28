זמן קצר אחרי שנחתה היום (שבת) בישראל, הודיעה הפועל באר-שבע על השעייתם של שבעה שחקנים שיצאו לבלות בבאטומי למרות איסור מפורש לצאת מהמלון. בעקבות ההשעיה, השחקנים ייעדרו מהמשחק מול מכבי נתניה ביום שני.