זמן קצר אחרי שנחתה היום (שבת) בישראל, הודיעה הפועל באר-שבע על השעייתם של שבעה שחקנים שיצאו לבלות בבאטומי למרות איסור מפורש לצאת מהמלון. בעקבות ההשעיה, השחקנים ייעדרו מהמשחק מול מכבי נתניה ביום שני.
עיבאר שבע נאלצה להישאר בבאטומי לילה נוסף אחרי המשחק מול בשיקטאש בליגה האירופית, משום שמזג האוויר הסוער מנע ממנה לטוס בחזרה לישראל. ההוראה לשחקנים להישאר במלון ניתנה בעיקר משיקולי אבטחה. השחקנים הם: עידן נחמיאס, מתן בלטקסה, אליאל פרץ, זאהי אחמד, אופיר דודזאדה, איתי רוטמן וגיא מזרחי.
"מספר משחקני הקבוצה ביצעו עבירת משמעת חמורה ועברו על הוראות תקנון המשמעת", נמסר מהמועדון. "השחקנים הושעו מיידית ולא ישתתפו במשחק הקרוב".
התקרית מצטרפת לאירועים במשחק עצמו, שהופסק בעקבות עימות בין אוהדי בשיקטאש למאבטחים. אוהדי הקבוצה הטורקית התפרעו גם בנמל התעופה והתנכלו לאוהדי באר-שבע, המשטרה נאלצה להתערב.
פורסם לראשונה: 16:43, 28.11.26