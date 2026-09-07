במועדון קיימת ביקורת על פתיחת העונה של שועה, ובמיוחד על הופעתו מול הפועל ת"א, שבה הוחלף לאחר שהתלונן על כאבי גב. מי שצפוי להחליפו בעמדת החלוץ הוא שון וייסמן, שהגיע חלוד ונראה חלש מאוד מאז הצטרפותו.

במועדון קיימת ביקורת על פתיחת העונה של שועה, ובמיוחד על הופעתו מול הפועל ת"א, שבה הוחלף לאחר שהתלונן על כאבי גב. מי שצפוי להחליפו בעמדת החלוץ הוא שון וייסמן, שהגיע חלוד ונראה חלש מאוד מאז הצטרפותו.

במועדון קיימת ביקורת על פתיחת העונה של שועה, ובמיוחד על הופעתו מול הפועל ת"א, שבה הוחלף לאחר שהתלונן על כאבי גב. מי שצפוי להחליפו בעמדת החלוץ הוא שון וייסמן, שהגיע חלוד ונראה חלש מאוד מאז הצטרפותו.