אחרי ההפסדים למכבי נתניה ולהפועל ת"א, שבמהלכם ספגה שבעה שערים והידרדרה למקום האחרון בטבלה, אלמוג כהן צפוי לבצע מהלך משמעותי ולהדיח את הקפטן ירדן שועה מההרכב לקראת המשחק הערב בדוחא מול בני סכנין.
במועדון קיימת ביקורת על פתיחת העונה של שועה, ובמיוחד על הופעתו מול הפועל ת"א, שבה הוחלף לאחר שהתלונן על כאבי גב. מי שצפוי להחליפו בעמדת החלוץ הוא שון וייסמן, שהגיע חלוד ונראה חלש מאוד מאז הצטרפותו.
גם קאלו צפוי לפתוח, על חשבונו של יוג'ין אנסה, ותומר יוספי אמור לקבל את הקרדיט ככל הנראה במקום זיו בן שימול. מי שעשוי להשתלב לראשונה זה מספר חודשים הוא עדי יונה. בתקופה האחרונה נפוצו שמועות בנוגע לאפשרות שיעבור לקבוצה אחרת, אך בבית"ר לא קיבלו הצעה עבורו והוא גם לא היה מועמד לעזיבה. כעת המטרה היא להחזירו בהדרגה לעניינים ולהפוך אותו שוב לשחקן משמעותי.
בעיה נוספת של בית"ר, שמגיעה למשחק תחת לחץ כבד, נמצאת בחלק האחורי. לוקה גדראני הורחק ואת מקומו צפוי לתפוס ליאל דרעי, בעוד שני המגינים הפותחים, ננה אנטווי וירדן כהן, עדיין אינם כשירים. רועי אלימלך צפוי לפתוח באחד האגפים, ובאגף השני קיימת התלבטות בין טימותי מוזי לנבו שדו.
"אחרי שני ההפסדים וכל הלחץ של הקהל, אנחנו חייבים לנצח בסכנין, זה משחק שיכול להשפיע על עונה שלמה", אמרו בבית"ר.