שבוע וחצי אחרי קטטת הענק בין אוהדי הפועל פ"ת לבית"ר ירושלים לפני המשחק ביניהן באצטדיון המושבה במסגרת המחזור השביעי בליגת העל (0:1 לבית"ר), בית הדין העליון של ההתאחדות לכדורגל הפעיל את העונש על תנאי שעמד לחובת הצהובים-שחורים ופסק עליהם משחק חוץ אחד ללא קהל. בנוסף, שתי הקבוצות נקנסו ב-100 אלף שקל.
המשחק שעליו יחול העונש הוא דווקא משחק החוץ של בית"ר מול מכבי חיפה בסמי עופר במסגרת המחזור ה-12 בליגת העל, שיתקיים ב-2 בדצמבר.
במהלך אותה תקרית אלימה, אוהדים משתי הקבוצות ירדו אל כר הדשא והתעמתו, עד להתערבות אנשי האבטחה. האירוע החל כאשר כמה מאוהדי בית"ר, שרכשו כרטיסים ליציע של הפועל פ"ת, ניסו לעבור לצדו האחר של האצטדיון דרך המגרש כדי להצטרף לקהל קבוצתם. רכישת כרטיסים של אוהדי בית"ר ליציעי היריבות נרשמה גם במשחקים קודמים העונה.
במהלך המעבר ירדו לדשא גם אוהדי המארחת, ונוצר עימות בינם לבין אוהדי בית"ר. בהמשך הגיעו למקום אוהדים נוספים מהיציע של הקבוצה הירושלמית והצטרפו לתקרית.
מאבטחים נכנסו למגרש בניסיון להפריד בין המעורבים, שחזרו בתוך זמן קצר ליציעים. גם לאחר סיום העימות נותרה האווירה באצטדיון מתוחה.