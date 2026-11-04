שבוע וחצי אחרי קטטת הענק בין אוהדי הפועל פ"ת לבית"ר ירושלים לפני המשחק ביניהן באצטדיון המושבה במסגרת המחזור השביעי בליגת העל (0:1 לבית"ר), בית הדין העליון של ההתאחדות לכדורגל הפעיל את העונש על תנאי שעמד לחובת הצהובים-שחורים ופסק עליהם משחק חוץ אחד ללא קהל. בנוסף, שתי הקבוצות נקנסו ב-100 אלף שקל.

שבוע וחצי אחרי קטטת הענק בין אוהדי הפועל פ"ת לבית"ר ירושלים לפני המשחק ביניהן באצטדיון המושבה במסגרת המחזור השביעי בליגת העל (0:1 לבית"ר), בית הדין העליון של ההתאחדות לכדורגל הפעיל את העונש על תנאי שעמד לחובת הצהובים-שחורים ופסק עליהם משחק חוץ אחד ללא קהל. בנוסף, שתי הקבוצות נקנסו ב-100 אלף שקל.

שבוע וחצי אחרי קטטת הענק בין אוהדי הפועל פ"ת לבית"ר ירושלים לפני המשחק ביניהן באצטדיון המושבה במסגרת המחזור השביעי בליגת העל (0:1 לבית"ר), בית הדין העליון של ההתאחדות לכדורגל הפעיל את העונש על תנאי שעמד לחובת הצהובים-שחורים ופסק עליהם משחק חוץ אחד ללא קהל. בנוסף, שתי הקבוצות נקנסו ב-100 אלף שקל.

המשחק שעליו יחול העונש הוא דווקא משחק החוץ של בית"ר מול מכבי חיפה בסמי עופר במסגרת המחזור ה-12 בליגת העל, שיתקיים ב-2 בדצמבר.

המשחק שעליו יחול העונש הוא דווקא משחק החוץ של בית"ר מול מכבי חיפה בסמי עופר במסגרת המחזור ה-12 בליגת העל, שיתקיים ב-2 בדצמבר.

המשחק שעליו יחול העונש הוא דווקא משחק החוץ של בית"ר מול מכבי חיפה בסמי עופר במסגרת המחזור ה-12 בליגת העל, שיתקיים ב-2 בדצמבר.