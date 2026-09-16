סגל הנבחרת הצעירה פורסם לקראת צמד משחקי מוקדמות אליפות אירופה עד גיל 21, ובמוקד עומד זימון ראשון ומסקרן לאוריין גורן. הקשר בן ה-17, שמשחק בקבוצת הבת של ברצלונה, קיבל את הזימון מגיא לוזון ויהיה בסגל לקראת המשחקים הקרובים.
הנבחרת הישראלית תפתח את רצף המשחקים מול סלובניה ביום שלישי (29 בספטמבר) בשעה 18:30. שבוע לאחר מכן, ביום שלישי (6 באוקטובר) בשעה 19:45, תתמודד ישראל מול נורבגיה.
גורן זכה בתקופה האחרונה אף להתאמן עם הקבוצה הבוגרת של ברצלונה ונחשב לאחד הכישרונות הגדולים שיש לכדורגל הישראלי להציע.
הסגל המלא
שוערים: אופק מליקה, דור בנימיני, עמית רייף.
הגנה: עידו כהן, מאור ישילירמק, בני פלדמן, בשאר אבדאח, נועם בן הרוש, נועם שוורץ, איאד חלאילי, שי סבג.
קישור והתקפה: רוי נאווי, תאי עבד, מוחמד אבו רומי, דניאל וורקו, רן בנימין, רועי אלקוקין, לירן חזן, ניב גבאי, נבות רטנר, מור בוסקילה, ניב יהושע, אוריין גורן, דניאל דאפה.