סגל הנבחרת הצעירה פורסם לקראת צמד משחקי מוקדמות אליפות אירופה עד גיל 21, ובמוקד עומד זימון ראשון ומסקרן לאוריין גורן. הקשר בן ה-17, שמשחק בקבוצת הבת של ברצלונה, קיבל את הזימון מגיא לוזון ויהיה בסגל לקראת המשחקים הקרובים.