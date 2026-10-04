שבוע בדיוק לאחר ההפסד הצורב והמשפיל 3:0 בדברצן, נבחרת ישראל מחפשת תיקון. בשעה זו, הכחולים-לבנים מתמודדים מול אירלנד, שמארחת את המשחק בבאצ'קה טופולה שבסרביה ללא קהל.
ההתמודדות במסגרת המחזור הרביעי בליגת האומות נערכת על רקע המתיחות בין שתי הנבחרות, כאשר גם הפעם האירים נמנעו מללחוץ את ידי שחקני הנבחרת של רן בן שמעון ושוב עלו עם סרטים שחורים "לזכר קורבנות הסכסוך". שעה קלה לפני ההתמודדות אישרה אופ"א גם לשחקני ישראל לעלות עם סרטים שחורים, זכר לקורבנות טבח 7 באוקטובר, שאירע לפני שלוש שנים. כמו במשחק הראשון, גם הפעם האירים הרכינו ראש במהלך ניגון "התקווה".
ישראל, שפתחה את הקמפיין עם שני הפסדים, 3:1 בחוץ לאוסטריה, וכאמור, אותה תבוסה לאירלנד, השיגה נקודת בכורה בקמפיין ביום חמישי האחרון, כשנפרדה ב-0:0 מקוסובו. כעת, הכחולים-לבנים יקוו להשיג ניצחון בכורה בליגת האומות ועל הדרך לגמול לאירים על ההפסד הצורב ההוא - וגם על ההתנהלות מצד שחקניה, מאמנה ואנשי ההתאחדות בחודשים האחרונים, ובמיוחד בשבועיים האחרונים.
מאזנה של אירלנד עד כה בקמפיין עומד על ניצחון אחד (על ישראל), הפסד לקוסובו במחזור הפתיחה ותיקו אחד (2:2 ביתי עם אוסטריה ביום חמישי האחרון, לאחר שכבר הובילה 0:2). היא ממוקמת במקום השלישי בבית 7, עם אותו מספר נקודות כמו קוסובו (4). ישראל ממוקמת במקום האחרון עם נקודה אחת בלבד.
בסך הכל שתי הנבחרות נפגשו 6 פעמים בעבר (כולל המשחק לפני שבוע בדברצן). אירלנד ניצחה פעמיים, ישראל ניצחה פעם אחת ושלושת המשחקים האחרים הסתיימו בתיקו.
מהלך המשחק
5': אידה בעט כדור מסוכן - צור הצליח להדוף לקרן.
17': עבדה בעט מרחוק וסחט הצלה גדולה מקהלר.
21': הזדמנות טובה לאירלנד - מולומבי בעט מ-16 מטר והכדור חמק ליד הקורה.
39': שער! 0:1 לאירלנד! דאן הוכשל ברחבה ע"י דור פרץ, השופט שרק לפנדל. פארוט בעט מ-11 מטר פנימה.
הרכבים
אירלנד: קיווין קלהר; ג'ימי דאן, ליאם סקיילס, ג'ייק אובריאן; ג'ייסון מולומבי, קונור קובנטרי, ראיין מנינג, ג'ק מוילן, ג'ייסון נייט; אדם אידה, טרוי פארוט.
ישראל: אסף צור; ליאל עבדה, עילאי פיינגולד, ניקיטה סטויאנוב, עידן נחמיאס, רוי רביבו; אליאל פרץ, איתן אזולאי, דור פרץ; אוסקר גלוך, דור תורג'מן.
פורסם לראשונה: 21:33, 04.10.26