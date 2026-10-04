ההתמודדות במסגרת המחזור הרביעי בליגת האומות נערכת על רקע המתיחות בין שתי הנבחרות, כאשר גם הפעם האירים נמנעו מללחוץ את ידי שחקני הנבחרת של רן בן שמעון ושוב עלו עם סרטים שחורים "לזכר קורבנות הסכסוך". שעה קלה לפני ההתמודדות אישרה אופ"א גם לשחקני ישראל לעלות עם סרטים שחורים, זכר לקורבנות טבח 7 באוקטובר, שאירע לפני שלוש שנים.

כמו במשחק הראשון, גם הפעם האירים הרכינו ראש במהלך ניגון "התקווה".