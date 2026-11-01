אחרי המפלה הכואבת (5:2) מול הפועל באר־שבע במחזור האחרון בסמי עופר, מכבי חיפה תפגוש הערב (20.30) בבלומפילד את הפועל ת"א - קבוצה שנראית ללא ספק כאחת המאומנות, החזקות והמועמדות הבכירות ביותר לזכייה העונה בכתר האליפות.

להבדיל מהירוקים המתוסכלים, האדומים מגיעים למשחק כשהם נישאים על גבי ענן של אושר וביטחון, כשהם מרגישים לחלוטין על גג העולם. הניצחון היוקרתי בדרבי התל־אביבי והזכייה בגביע הטוטו הביאו למועדון תואר משמעותי ראשון אחרי 14 שנים של בצורת, והציפו את הקהל האדום בנחשול אדיר של גאווה.

גלריה רועי אלקוקין ודורון ליידנר עם גביע הטוטו ( צילום: עוז מועלם )

מכבי חיפה, מנגד, הגיעה למפגש עם הקבוצה של רן קוז'וך מלווה בציפיות שיא, בביטחון עצמי גבוה ובתקווה שזה המשחק שיזניק אותה בחזרה לקדמת הבמה וליחס של מועמדת מובילה לאליפות. אלא שהירוקים קרסו לחלוטין במחצית השנייה וספגו תבוסה משפילה, שהביאה איתה גל של ביקורות כלפי ברק בכר, שהמאזן האישי שלו מול קבוצות הצמרת מאז שחזר לעמוד על הקווים במועדון נראה פשוט מבהיל מבחינתו. לצד זאת, אש הביקורת לא פסחה גם על השחקנים, שמציגים יכולת טובה מול יריבות בינוניות אך קורסים ברגע האמת: העונה הם כבר חוו שתי התרסקויות מול מכבי ת"א ובאר־שבע. הערב תהיה להם הזדמנות לתקן את הרושם, אבל זה לא יהיה פשוט כי היריבה היא הקבוצה שנמצאת בכושר הטוב ביותר בליגה.

שחקני חיפה מאוכזבים, נגד באר-שבע ( צילום: אלעד גרשגורן )

נופל בגדולות

ברק בכר הוכתר לפני מספר שנים למאמן המעוטר ביותר בישראל. בגיל צעיר יחסית (44) היה לו כבר ארון תארים מרשים הכולל שש אליפויות, אך מאז שנפרד מחיפה ויצא להרפתקה הקצרה בסרביה, משהו פשוט לא עובד עבורו. מאז שחזר, תוצאותיו - ובפרט במשחקים מול היריבות הישירות בצמרת - מציגות ירידה חדה. המספרים מדברים בעד עצמם: בכר לקח 22 נקודות בלבד מתוך 75 אפשריות (אחוזי הצלחה דלים של 29.33) במפגשים הישירים עם הגדולות. ב־25 המשחקים האלה, מכבי חיפה רשמה 15 הפסדים, 4 תוצאות תיקו ו־6 ניצחונות בלבד.

המאזן של ברק בכר מול הקבוצות הגדולות ( . )

מכבי ת"א היא היריבה שהכי קשה לבכר איתה: לחובתו 5 הפסדי ליגה (ועוד אחד בגביע המדינה), תיקו אחד וניצחון בודד, שהם 4 נקודות מתוך 21 אפשריות. גם מול האקסית מבאר־שבע לא ממש הולך לו: 4 הפסדים (ועוד אחד בגביע), 2 תוצאות תיקו וניצחון בודד, מה שהניב לו 5 נקודות מ־21. מול בית"ר ירושלים בכר מחזיק במאזן של 4 הפסדים, תיקו אחד ו־2 ניצחונות, כלומר 7 נקודות מ־21. אם אוהדי מכבי חיפה מחפשים שביב של תקווה ואופטימיות לקראת המשחק הערב, הם יכולים למצוא אותו בכך שהפועל ת"א היא הקבוצה שהמאזן של בכר מולה הוא הטוב ביותר מבין הגדולות, עם 50 אחוזי הצלחה: 2 ניצחונות, 2 הפסדים ו־6 נקודות מתוך 12 אפשריות.

בזכות האמונה

התבוסה הכואבת לבאר־שבע הורידה את מכבי חיפה לקרקע - או נכון יותר, הנחיתה אותה למציאות בבום אדיר. כדי להמחיש עד כמה המשחק הזה היה משמעותי עבור המועדון, ניצחון ירוק היה גורם לאנשי חיפה לדבר על ריצה לאליפות בפה מלא ולהרגיש שהם מהווים חלק מהטופ של הכדורגל הישראלי. אלא שהקריסה הטוטאלית אחרי ההפסקה - ובמיוחד בשש דקות בלהות שבהן ספגה הקבוצה שלישייה מפרקת - ריסקה את התוכניות. השחקנים חטפו ביקורת בתקשורת המקומית, הקהל ביציעים שרק בוז ורבים מהאוהדים נטשו את האצטדיון והגיעו לבתיהם עוד לפני שנשמעה שריקת הסיום.

"נצטרך להתכונן ולא לתת מתנות". בכר ( עמרי שטיין )

וכאשר הספינה שוקעת, רב החובל הוא זה שסופג את המכה הראשונה. בכר והמנהל המקצועי ליאור רפאלוב, שזכו לתשבוחות רק ימים ספורים קודם לכן בעקבות רצף של חמישה ניצחונות, חטפו ביקורת על כך שהניצחונות היו למעשה רק על קבוצות בינוניות ומטה. למרות הסערה, במועדון הירוק לא שברו את הכלים ולא נכנסו לפאניקה. האמונה בבכר ובדרך המקצועית שהוא מתווה עדיין קיימת אצל חברי ההנהלה. גורם בכיר במועדון אמר: "התבוסה מול באר־שבע היא לא אירוע נעים לאף אחד במערכת. אנחנו פשוט לא יכולים להתפרק בצורה כזו מול אף קבוצה, ובטח שלא בבית שלנו. הפקנו את הלקחים הנדרשים ולמדנו מהטעויות. אנחנו מגיעים למשחק מול הפועל ת"א עם המון אמונה ורצון לפצות את האוהדים ולחזור עם נקודות מהמשחק החשוב. הפועל ת"א קבוצה נהדרת וחזקה, וצפוי משחק מעניין. בכר? הוא מאמן מצוין, מהטובים בכדורגל שלנו, אין לנו ספק שננצח קבוצה גדולה".

הפקת לקחים

בכר יבצע הערב מספר שינויים בהרכב. איאד חלאילי צפוי לפתוח לראשונה העונה, כשגם אלי דסה יערוך בכורה ב־11. בנוסף, למאמן יש התלבטות במרכז השדה בין ירין לוי לעלי מוחמד, שתורגלו לסירוגין, כאשר נראה כי האחרון זוכה לעדיפות.