שוער העבר של מכבי ת"א, אלכסנדר "שורה" אובארוב, משמש עד היום מאמן שוערים במחלקת הנוער של המועדון. היום (שישי) פורסם ב"ספורט אקספרס" ברוסיה ריאיון נרחב עם אגדת מכבי ת"א ודינמו מוסקבה, שיציין בעוד כחודשיים יום הולדת 67. בין היתר, התייחס השוער שעמד בין הקורות של נבחרת ברה"מ, להצעה שקיבל לחצות את הקווים להפועל ת"א, וגם על יוקר המחיה בישראל.

"לפני כ-20 שנה רומן אברמוביץ' חשב לרכוש אותם", שיחזר אובארוב את המגעים שהתנהלו בשנת 2006. "הוא פנה אליי שאהיה מאמן השוערים - אבל אמרתי לו שלא יקבלו את זה, ששחקני מכבי פשוט יבלעו אותי. מבחינתם, הפועל היא האויב הכי גדול. אברמוביץ' בתגובה משך בכתפיים ואמר: 'אני לא יודע כלום. אני רוצה לבנות מועדון חדש'. אז לא ישנתי שלושה ימים, התלבטתי – כי הוא הציע לי סכום כפול ממה שהרווחי במכבי. כששמעתי שאין עסקה, נשמתי עמוק לרווחה".

גלריה לא עניין אותו. אברמוביץ' ( AP Photo/Lefteris Pitarakis )

על תרבות העידוד בשנות ה-90: "בברה"מ לא היו זורקים עליי כלום, אבל בישראל, הכל -ברזל, מנדרינות, תפוזים, תפוחים, אגסים, גלידה. אוהדי הפועל היו נלהבים במיוחד במהלך הדרבי. הם הכי מעצבנים שם. באצטדיון הישן, השער ויציעי האוהדים היו במרחק של כארבעה מטרים זה מזה. אז במשך 45 דקות הייתי תחת אש מתמדת".

על היחסים עם האוהדים האדומים: "גם היו קללות קשות, האוהדים האלה צעקו כל מיני דברים מגעילים. 'אובארוב, בן זונה, תחזור לרוסיה!' אבל גם אני צחקתי עליהם. איך? כשהיינו כובשים נגדם הייתי מתחיל לעשות שכיבות סמיכה, או סתם שוכב על הגב עם הידיים מאחורי הראש, מחייך. אפילו הורדתי את המכנסיים לפעמים. בחמש השנים הראשונות שלי במכבי ריסקנו את הפועל כמו משוגעים, כמדי פעם סיימנו איתם בתיקו אותם אוהדים שמחו כאילו זכו באליפות".

"הכי מעצבנים". אוהדי הפועל ת"א ( צילום: עוז מועלם )

כשנשאל על אחד השוערים שצמחו תחתיו, סיפר על דניאל פרץ: "סגנון המשחק שלו מזכיר לי את של מנואל נוייר. וגם האישיות שלו גרמנית טיפוסית - חרוץ, ממושמע. אוהב אימונים - זה יוצא דופן לישראלים. נכון, הוא התחתן לאחרונה עם נועה קירל, זמרת ושחקנית פופולרית בארץ. באיירן קנתה אותו והשאלה אותו להמבורג. זה לא עבד. הוא הלך לסאות'המפטון".

על יוקר המחיה בישראל: "גם אני לא מאמין שאני בן 66. אף אחד לא נותן לי את זה. בלי עין הרע בעוד שישה חודשים אתחיל לקבל את הפנסיה שלי. הפנסיה הממוצעת במדינה היא אלפיים דולר. שלי היא בסביבות ארבעה. רק אל תשוו את זה לרוסיה – זה רק נשמע הרבה. המחירים בישראל שונים לחלוטין. אתה יודע כמה עולה חפיסת סיגריות? כמעט 11 דולר. להפסיק לעשן? התחלתי בגיל 12, זה כבר לא יקרה".

"מזכיר את נוייר". פרץ ( צילום: REUTERS/Tony O Brien )