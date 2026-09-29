שינוי בהנהלת מכבי ת"א: יואב זיו, ששימש כמנהל של הצהובים בתשע השנים האחרונות, סיים את תפקידו, כשבמקומו צפוי להתמנות רז בן שמש. ייתכן שזיו עדיין יישאר במועדון בתפקיד אחר.

זיו שיחק במכבי ת"א בשנים 2010-2016. בסיום התקופה הוא חתם בהפועל פ"ת, בה שיחק עונה אחת ובסיומה פרש ממשחק פעיל. בקיץ 2017 הוא חזר למכבי ת"א, ומונה לתפקיד המנהל. זיו היה מעורב בקטטה האלימה בסיום גמר גביע המדינה בעונה שעברה, ובמועדון זעמו על ההתנהלות שלו.

מסיים את תפקידו כמנהל מכבי ת"א. יואב זיו ( צילום: עוז מועלם )

בעונת 2000/01 ערך זיו את הופעת הבכורה שלו בליגת העל במדי מכבי חיפה, ועונה לאחר מכן חצה את הכביש וחתם בהפועל חיפה. לאחר שנתיים בשורות האדומים מהכרמל הוא עבר להפועל נצרת עילית ובהמשך שיחק גם בבית"ר ירושלים ובלוקרן הבלגית, לפני שחתם במכבי ת"א.