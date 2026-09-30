מאמן נבחרת אירלנד, היימיר הלגרימסון, הבהיר היום (רביעי) כי המשחק מול נבחרת ישראל ביום ראשון בסרביה יתקיים כמתוכנן, וזאת על רקע הסערה הציבורית סביב המפגשים בין שתי הנבחרות. "ההתאחדות האירית אמרה שאנחנו משחקים בשני המשחקים ונקיים אותם. זו הייתה הכוונה שלנו מהרגע שהגענו למחנה", אמר המאמן.

"זה היה קשה מאוד", הוסיף הלגרימסון, "אבל אנחנו מנסים להתמקד באוסטריה. מה שיקרה אחר כך, אנחנו כמעט צריכים לקחת יום אחרי יום". אירלנד תפגוש מחר את אוסטריה, ולאחר מכן תמשיך לסרביה לקראת המשחק מול ישראל ביום ראשון.

היימיר הלגרימסון ( צילום: Attila KISBENEDEK / AFP )

הלגרימסון נשאל גם על האפשרות למחאות סביב המשחקים ועל האווירה הטעונה, אך הבהיר כי מבחינתו מדובר בעיקר בסוגיה מקצועית: "אני מתמקד בכדורגל. אני אתן לאחרים לחשוב על האבטחה. אנחנו משחקים מול אוסטריה, וזה מספיק כדי לגרום לי להתמקד רק בכדורגל. אני לא אתן לרעשי רקע להשפיע על הריכוז שלי".

אחד הנושאים המרכזיים במסיבת העיתונאים היה פין אזאז, הקשר האירי שאמו ממוצא ישראלי ושסביבו עלה הדיון בנוגע למעורבותו בשני המשחקים הקרובים. הלגרימסון לא התחייב אם אזאז ישחק מול ישראל, אך החמיא לו על האופן שבו התנהל במחנה בתקופה הרגישה.