דור תורג'מן ותאי בריבו הובילו הלילה (בין רביעי לחמישי) את קבוצותיהם לניצחונות ב־MLS, בערב שבו הישראלים סיפקו ארבעה שערים ובישול. תורג׳מן כבש צמד בניצחון החוץ של ניו אינגלנד על סינסינטי, שהבטיח לה מקום בפלייאוף, ובריבו היה מעורב בשני השערים של די.סי יונייטד מול ניו יורק רד בולס. עידן טוקלומטי המשיך לכבוש במדי שארלוט, אבל הפעם זה לא הספיק לנקודות.

תורג׳מן היה גיבור ה-2:3 של ניו אינגלנד בסינסינטי. אחרי שהמארחת עלתה ליתרון משער של טום בארלו בדקה ה־13, החלוץ הישראלי השווה בדקה ה־21 מבישול של פייטון מילר. ג׳וש ווינדר השלים מהפך בדקה ה־43, ושש דקות אחרי ההפסקה תורג׳מן שוב נהנה ממסירה של מילר, השלים צמד והעלה ל־1:3. קווין דנקי צימק בדקה ה־67, אבל האורחת שמרה על היתרון עד הסיום. תורג׳מן העלה את מאזנו לתשעה שערי ליגה העונה.

גלריה דור תורג'מן ( צילום: AFP/Maddie Meyer )

החלוץ הוחלף בדקה ה־89, בעוד עילאי פיינגולד פתח לצידו בהרכב ושיחק 74 דקות. עבור ניו אינגלנד, שחזרה לנצח אחרי ההפסד לסיאטל, שלוש הנקודות הגיעו עם בונוס משמעותי: הבטחת הכרטיס לפלייאוף.

גם בריבו סיפק ערב מכריע, עם שער ובישול ב-1:2 הביתי של די.סי יונייטד על ניו יורק רד בולס. כבר בדקה החמישית הוא סחט פנדל והבקיע אותו, בדרך לשערו ה־15 בליגה העונה. בדקה החמישית של תוספת הזמן במחצית הראשונה הוא המשיך בנגיחה כדור קרן לעבר סילבן הפטי, שנגח פנימה והכפיל את היתרון. זה היה הבישול הראשון של בריבו העונה ב־MLS.

די.סי הסתבכה כשנותרה בעשרה שחקנים בעקבות הרחקתו של לוקאס בארטלט בצהוב שני בדקה ה־68. אריק מקסים צ׳ופו־מוטינג צימק כעבור שלוש דקות, אבל בריבו וחבריו הצליחו לשמור על הניצחון. הישראלי השלים 90 דקות.

תאי בריבו ( צילום: Jamie Sabau/REUTERS )

סייד אבו פרחי רשם לילה מתסכל ב-2:2 של קולורדו מול מינסוטה. החלוץ הישראלי עלה מהספסל בדקה ה-60, אך כעבור שבע דקות בלבד הורחק באדום ישיר. למרות החיסרון המספרי, קולורדו עלתה ל־1:2, אך ספגה שער שוויון בדקה ה-83 ונאלצה להסתפק בנקודה.

טוקלומטי, שכבש צמד ובישל בניצחון על דאלאס בסוף השבוע, מצא שוב את הרשת בהפסד שארלוט 3:1 בקולומבוס. בדקה ה־17 הוא חטף כדור משחקן הגנה, התקדם והכניע את פטריק שולטה בבעיטה ברגל ימין. זה היה שערו ה־12 העונה, שהעלה אותו לראש טבלת הכובשים של הקבוצה בצוותא עם פפ בייל. אלא שבראיס מנדס השווה, ואנאס זרורי וטאהא חברון השלימו מהפך במחצית השנייה. טוקלומטי שיחק 90 דקות, ליאל עבדה פתח והוחלף בהפסקה.

רן בנימין השלים 90 דקות בניצחון דאלאס 0:1 על סיאטל, משער של קאיק בדקה ה־63. מנגד, סייד אבו פרחי רשם הופעה קצרה ומתסכלת במדי קולורדו מול מינסוטה: הוא נכנס בדקה ה־60 והורחק כעבור דקות ספורות.