מכבי חיפה תנסה להתאושש מההשפלה הביתית מול הפועל באר-שבע, כשתתארח מחר (שני, 20:30) אצל הפועל ת"א בבלומפילד, במשחק שינעל את המחזור התשיעי בליגת העל. הירוקים מגיעים למפגש אחרי שספגו חמישייה והפסידו 5:2, ויודעים שניצחון עשוי להעלות אותם מעל האדומים בטבלה. לקראת המשחק, ברק בכר התייצב למסיבת עיתונאים והתייחס לתבוסה, לבעיות בהגנה וגם למצב הקבוצה.

המאמן לא ניסה להסתיר את האכזבה מההופעה מול באר-שבע, אך הבהיר כי הוא מאמין שהקבוצה תדע להפיק את הלקחים. "היו חוסר עירנות וחוסר ריכוז במצבים הנייחים. שחקנים לא עשו את מה שהם היו צריכים לעשות ופשוט חלמו. חבל שזה קרה דווקא במשחק כזה, כשהיינו במומנטום טוב. ניתחנו את הדברים ונתקן אותם. אני מאמין שזה לא יקרה שוב", אמר בכר.

גלריה מתכונן להפועל ת"א. בכר ( צילום: עוז מועלם )

לדבריו, מכבי חיפה דווקא הציגה דקות טובות לפני שאיבדה את השליטה במשחק: "הייתה לנו מחצית ראשונה טובה מאוד וגם פתחנו טוב את המחצית השנייה, אבל אחרי שעשינו טעות נשברנו".

בכר התייחס גם לביקורת על משחק ההגנה של הירוקים, שספגו לא מעט שערים בתקופה האחרונה: "משחק ההגנה שלנו לא כל כך רע, פשוט עשינו טעויות. במבחן התוצאה נכשלנו וספגנו, אבל התפקיד שלי כמאמן הוא לקחת את הדברים הטובים ולחזק אותם. אני מנתח מקצועית את המשחקים ולא מרגיש שאנחנו רכים בקישור או חשופים מאחור. ספגנו חמישייה, אבל אני רואה שיפור ולא משתתף בכל חגיגת הביקורת הזאת".

המאמן הוסיף כי החלק האחורי עדיין נמצא בתהליך של התגבשות: "ההגנה די חדשה. למרות הטעות וההרחקה, שטייפמן הציג מחצית ראשונה נהדרת וגם נייג'ל (לונווייק) מראה דברים טובים במשחקים האחרונים. אי אפשר שהכל יהיה מושלם. אנחנו יודעים מה צריך לשפר, וגם הזמן יעשה את שלו. אני אופטימי, בניגוד להרבה אנשים שרואים שחור אחרי כל הפסד".

"למרות הטעות וההרחקה, הוא הציג מחצית ראשונה נהדרת". שטייפמן ( צילום: אלעד גרשגורן )

ומה מחכה למכבי חיפה בבלומפילד? בכר יודע שהמשימה לא תהיה פשוטה. "אנחנו פוגשים קבוצה שאולי נמצאת בכושר הכי טוב בליגה. היא חזקה מאוד וביתית. צפינו בה ואנחנו צריכים להתכונן היטב, להיות מרוכזים ולא לתת מתנות. מדובר בקבוצה הגנתית ואגרסיבית, אולי הטובה ביותר בליגה, וזה אתגר גדול עבורנו".

למרות התבוסה, בכר טען כי התחושות שלו לגבי הקבוצה דווקא השתפרו: "אנחנו במקום קצת יותר טוב. בתחילת העונה לא ידענו בדיוק לאן הדברים הולכים, אבל דווקא אחרי המשחק מול באר-שבע אני יותר אופטימי. יש לי יותר ביטחון בקבוצה הזאת ואני מרגיש שאפשר לקחת אותה רחוק".