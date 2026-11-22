"להיות אוהד כדורגל עם מוגבלות זה לא קל בכלל", אומר אורי שלום טרבלסי, אוהד בית"ר ירושלים שמתמודד עם ניוון שרירים ומתנייד בכיסא גלגלים. "אין כמעט אצטדיון בארץ שבו אוהדים לא עומדים לך מול הפנים ומסתירים את המגרש. זה הכי בולט בבלומפילד, אבל קורה גם במקומות אחרים".

טרבלסי החליט לעשות מעשה. במאי 2025 הוא השתתף בדיון מיוחד בוועדת החינוך, התרבות והספורט של הכנסת, שעסק בהנגשת אצטדיוני הספורט בישראל ובפגיעה בזכויותיהם של אוהדים עם מוגבלות. זה קרה כחודש לאחר שהגיע לבלומפילד לחצי גמר גביע המדינה של קבוצתו מול בני ריינה, ולא הצליח לצפות במשחק כשאוהדים שנעמדו לפניו חסמו את שדה הראייה שלו. "סיפרתי בדיון כמה היה לי קשה", הוא משחזר. "נאלצתי לראות את המשחק בטלפון הנייד כי הסתירו לי. חברי הוועדה הקשיבו והיו אדיבים, אבל לא הצליחו לשנות דבר".

גלריה אורי שלום טרבלסי בטדי ( צילום: פרטי )

בדיקת "ידיעות אחרונות" מראה את מצב הנגישות בתשעת אצטדיוני ליגת העל, ואיך אוהדים עם מוגבלות חווים את המשחק - מהחניה באצטדיון, דרך הכניסה למגרש והישיבה ביציע, ועד לשימוש בשירותים וביקור במזנון. לכאורה, פעולות פשוטות, אלא שעבורם הן עלולות להפוך למטרד של ממש.

"ישראל לצערנו היא יצרנית של אנשים עם מוגבלויות", אומר יו"ר עמותת "נגישות ישראל" יובל וגנר. "במלחמה האחרונה נוספו עשרות אלפי אנשים למעגל בעלי המוגבלויות ודווקא אנחנו, שאמורים לתת להם את התנאים הכי טובים והכי מתקדמים, עדיין תקועים עשור וחצי מאחור". לדבריו, "כל האצטדיונים בארץ עומדים בתקנות הקיימות - הבעיה היא שהדרישות מיושנות". אז מהן אותן דרישות?

שער מוסף הספורט של "ידיעות אחרונות"

חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות נחקק ב־1998. הוראות הנגישות למקומות ציבוריים ולשירותים ציבוריים גובשו והורחבו בהדרגה, בין היתר באמצעות תקנות שנקבעו בשנים 2011 ו־2013. על פי הוראות אלה, אצטדיוני כדורגל נדרשים לספק: 1. מקומות צפייה נגישים: מקומות ייעודיים המאפשרים צפייה נוחה במגרש וממוקמים כך שגם כאשר הקהל עומד, הוא אינו מסתיר את המתרחש על הדשא. 2. מקומות למלווים: הקצאת מושבים למלווים לצד מקומות הישיבה המיוחדים. 3. דרכי גישה נגישות: דרך נגישה ורציפה מהכניסה למקומות הצפייה ולשירותים הציבוריים באצטדיון. 4. מתקנים נגישים: קופות, חניות, שירותים ומזנונים המותאמים לאנשים עם מוגבלות. 5. שירות ומידע נגישים: התאמת השירות לצורכי אוהדים עם מוגבלות, לרבות סיוע מצד עובדי האצטדיון והנגשת מידע על דרכי הגישה, מקומות הישיבה והמתקנים.

כפי שנראה מיד, התקנות האלה לא תמיד נאכפות.

ההגעה לאצטדיון

"אמרו לי 'אין לך מקום בחניית הנכים'. נעלבתי וחזרתי הביתה"

יעקב ליבמן, 76, אוהד הפועל ר"ג כ־70 שנה, סובל ממוגבלות בגבו וברגליו ומתהלך עם מקל. בתחילת החודש הוא הגיע לאצטדיון ברחובות, למשחק "הביתי" מול מכבי ת"א. ליבמן ביקש לפני המשחק וגם קיבל אישור בכתב מנציג האוהדים בהנהלה לחנות בחניית הנכים. הוא הגיע לשער עם האישור האמור, אבל לא נכנס. "נאמר לי בכניסה: 'אין לך מקום, תחפש מקום חניה מחוץ למתחם חניות הנכים'. בינתיים, אני רואה רכבים של אוהדי מכבי ת"א נכנסים פנימה לחניות הנכים באין מפריע, כשפותחים להם את השער ונותנים להם להיכנס. כל כך נפגעתי - אדם בגילי שחוצה את מדינת ישראל כדי ללוות את הפועל ר"ג בכל מגרש בארץ - עד שהחלטתי לסובב את הרכב ולחזור הביתה. אני, מהיום והלאה, לא דורך יותר באצטדיון ברחובות. נעלבתי. זו בושה. אם רוצים לראות אותי שיעבירו את המשחקים לאצטדיון בר"ג או למושבה, שהוא נגיש לנכים ועם מספיק מקומות חניה".

תגובת הפועל ר"ג: "ההחלטה לעצור את כניסת הרכבים לחניון האצטדיון התקבלה ע"י משטרת ישראל ולא ע"י המועדון. החניון באצטדיון ברחובות מוגבל במספר מקומות החניה ובמהלך המשחק מול מכבי ת"א הגיעו רכבים רבים עם תו נכה שחלקם הורשו להיכנס גם ללא תו חניה ייעודי. בעקבות העומס שנוצר והעובדה שהחניון התמלא החליטה המשטרה בשלב מסוים לעצור את כניסת הרכבים גם עבור מי שהחזיק בתו החניה. אנו מצרים על עוגמת הנפש שנגרמה לאוהד ונמשיך לפעול כדי להעניק לכלל אוהדינו, ובפרט לבעלי מוגבלויות, חוויית הגעה וצפייה נוחה ונגישה ככל האפשר".

חניות הנכים ברחובות ( צילום: פרטי )

גם בטדי עשויים אוהדים להיתקל בבעיות חניה. אלירן אופרה, אוהד בית"ר ירושלים, סובל מקושי בהליכה. "הפסקתי לעשות מינוי כי לא פעם אני נאלץ לחנות ביציע המזרחי שהוא לא נגיש לנכים ולנסות להגיע ליציע המערבי המונגש", הוא מספר, "מה גם שאת החניות הפנויות תופסים רכבים שהם לא עם תו נכה כפי שקבוע בחוק". בהנהלת אצטדיון טדי מסרו בתגובה: "יש הסעה בחינם מיציע ליציע והגדלנו את כמות חניות הנכים באצטדיון. הסדרנים מנסים להיענות כמעט לכל פנייה של בעלי מוגבלויות. גם הוספנו חדרי שקט מיוחדים לפוסט טראומתיים והלומי קרב".

הכניסה למגרש "המשטרה חוסמת את דרכי הגישה ליציעים הנגישים"

שניר בר חנין מתמודד עם שיתוק מוחין ומתנייד על כיסא גלגלים ממונע. ב־7 באוקטובר הוא ניצל יחד עם אמו נורית ממתקפת הטרור בפסטיבל הנובה בזכות תחושת בטן שלה שהובילה אותם לחזור הביתה מוקדם. שניהם אוהדי הפועל באר־שבע ומבקרים בקביעות בטרנר. בעבר לא פעם הם נאבקו על זכויותיהם של אוהדים עם מוגבלויות מוטוריות באירועי ספורט גדולים, כולל סביב הסדרי החניה, הטרטורים והנגישות לנכים במשחקי הקבוצה באצטדיונים השונים בארץ.

"בסך הכל טרנר נגיש ועונה על הצרכים של בעלי מוגבלויות", פותחת נורית. "היה שלב שלא היו כיסאות למלווים באצטדיון, אבל פנינו לאלונה ברקת ואחרי שבועיים הבעיה נפתרה במלואה. הבעיה היחידה שאני יכולה להצביע עליה היא שלפעמים יש בעיה עם הגישה לאצטדיון, כי המשטרה חוסמת את דרכי הגישה ליציעים הנגישים ורק אחרי ויכוחים קולניים הם מואילים בטובם לפתוח את הנתיבים".

"בסך הכל טרנר נגיש ועונה על הצרכים של בעלי מוגבלויות" ( צילום: עוז מועלם )

ממחוז הדרום של המשטרה נמסר: "בשני המשחקים האחרונים בטוטו טרנר צומצמו מעגלי התנועה משניים לאחד. הסינון הזה יצר פקקי תנועה והפקנו את הלקחים. כל מי שיש לו תעודת נכה בתוקף וקיבל אישור כניסה מהנהלת האצטדיון יוכל להיכנס בבטחה אל תחומי האצטדיון ללא כל עיכוב, לאחר בידוק מתאים".

דביר טרכמן, 33, הוא אמנם אוהד הפועל נוף הגליל מליגה א', אבל מגיע לאצטדיון המקומי בראל גם כדי לצפות במשחקי עירוני טבריה. טרכמן מתמודד עם שיתוק מוחין ונעזר בהליכון. "באופן כללי, החוויה שלי בבראל כבעל מוגבלות היא מאוד טובה כי אחרי שהאצטדיון עבר שיפוץ הוא עומד בתקנים הכי מחמירים שיש לטובת אוכלוסייה שזקוקה לנגישות. מצד שני, יש בארץ, וזה לא רק באצטדיוני הכדורגל, הבדל עצום בין מי שנכה ומתנייד בכיסא גלגלים ובין מי שנעזר בהליכון כמוני. למי שבכיסא גלגלים יש שביל מונגש עד למקום שלו. צריך לעשות רמפה שמאפשרת עצמאות בהגעה למי שנעזר בהליכון, כי במצב הנוכחי בלי העזרה של החברים שלי אני לא יכול להגיע למקום שלי. אני לא יכול לבוא בטענות לאף אחד כי צריך לתקן את החוק שיתייחס גם למי שהוא עם הליכון או קטועי רגליים".

אצטדיון משופץ. חניות נכים בבראל ( צילום: פרטי )

תנאי הצפייה

"אוהדים בשורה מלפניי עומדים ומסתירים לי"

לדבריו של טרבלסי על חוויית צפייה בעייתית בבלומפילד, מצטרף גם עופר צור: "אנחנו יושבים למעלה ביציע הנכים. האוהדים שנמצאים בשורות מתחתינו עומדים על הכיסאות ומסתירים לנו, וכשאני מעיר להם הם אומרים לך שגם מי שמתחתיהם עומד ושגם הם רוצים לראות. זה גם עניין של חינוך וגם עניין של אכיפה, כי אף אחד לא עוצר אותם או מעיר להם. בבלומפילד יש מעט מקומות גם למטה, מקומות מוגבהים שבהם אף אחד לא יכול להסתיר, אבל הם בפינה ליד דגל הקרן".

יענקל''ה חן, מנהל אצטדיון בלומפילד: "אנחנו רוצים ומחכים שאוהדים יפנו אלינו כדי לתת מענה, אם יש בעיה של אוהדים שמסתירים. אנחנו מקפידים להפעיל את האבטחה ולדאוג למגר את התופעה הזו". גם בטדי קיימת בעיה דומה, כפי שמתאר טרבלסי: "אם זה ביציע הצפוני אז כשעומדים מתחתיך אתה לא רואה טוב, ואם זה בשער 4 שזה על המגרש אז לרוב רואים בסדר, אבל יש מאבטחים ואנשי צוות שמסתירים". יובל וגנר אומר בנושא: "בישראל גובה הרמפה של כיסאות הגלגלים לא מספיק, כי מי שעומד לפני צופה בכיסא גלגלים פשוט מסתיר לו. בארה"ב ובאירופה הרמפה כל כך גבוהה שאין סיכוי שיסתירו לך". באצטדיון דוחא בסכנין אין בכלל רמפה, להפך. האוהדים בעלי המוגבלות ממוקמים בגובה הדשא. מוסטפה אבו רביע זיוד מגיע למשחקים עם שני ילדיו, אמאל בת ה־30 ואחמד בן ה־20, שמתמודדים עם שיתוק מוחין (CP).

"מצד אחד, עושים מאמצים כדי לתת לנו שירות טוב", אומר אבו רביע, "מקפידים להכניס אותנו בחינם ושמו לנו סככה ביציע. מצד שני, יש לנו גדר מול הפרצוף. זה לא נוח, כמעט בלתי אפשרי לראות ככה כדורגל. חוץ מזה, הרבה אנשים שמסתובבים שם הם לא נכים, למרות שזה אמור להיות אזור סטרילי, וגם זה מפריע מאוד". הנהלת אצטדיון דוחא: "האזור לבעלי מוגבלויות לא יכול להיות סטרילי לחלוטין. אנחנו נציב מהמשחק הקרוב סדרן שימנע מאוהדים שאינם בעלי מוגבלות להיות שם. הצבת הגדר היא על פי דרישה מיועץ בטיחות ומשרד התמ"ת".

אוהד סכנין אחמד זיוד ( צילום: פרטי )

מחסה מהגשם

"אין מעלינו סככה. אנחנו הראשונים להירטב"

חגי וקס, אוהד מכבי נתניה, מתנייד בכיסא גלגלים ומגיע לכל משחק באצטדיון מרים. "הגישה מהחניה ליציע נגישה ונוחה", הוא מספר. "יש נציג של המועדון או שומר שמקפיד על הכניסה שלנו הנכים ליציע ומונע כניסה של מי שהוא לא נכה. הכל קורה במהירות וביעילות, לעומת אצטדיונים אחרים שבהם החוויה פחות טובה. בנוסף, דוברת המועדון עמית קרקו מגיעה אלינו לבדוק אם חסר לנו משהו".

איפה בכל זאת הבעיות? "הנקודה היחידה שחייבים לתת עליה את הדעת זה שאנחנו נמצאים על הקו של כר הדשא ואין מעלינו סככה. במקרה של גשם אנחנו הראשונים להירטב".

אילן יבלוקובסקי (יבלו), מנהל אצטדיון מרים: "זו בעיה אובייקטיבית שאנחנו כהנהלת אצטדיון לא יכולים לפתור אותה, ככה בנוי האצטדיון. יש ביציע המזרחי כמות גדולה של מקומות נגישים עם סככה וניתן לשבת שם, אבל היציע הזה לא תמיד נפתח".

יציע נכים במושבה בפ"ת ( צילום: פרטי )

השירותים

"גם אנשים לא נכים משתמשים לנו בתאים"

ירדן סבח (19), אוהד מכבי פ"ת שמגיע בקביעות לאצטדיון המושבה, סובל ממחלת ה־SMA, ניוון שרירים שדרתי. כחבר ב"סושיאל פודיום" הוא יצא למספר אצטדיונים כדי לבדוק את התנאים שמעניקים לבעלי מוגבלויות במגרשי ישראל, ואת רשמיו הוא מפרסם באינסטגרם. "רואים שיש השתדלות מצד כל מי שמנהל את העסק לתת את המקסימום לאוהד הממוצע שסובל ממוגבלות", אומר סבח. "בצד זה, יש הרבה מה לשפר. למשל, יש אצטדיונים שלמרות שיש בהם שירותי נכים, אי אפשר לנעול את הדלת כשאתה מתפנה".

נושא השירותים משותף לאוהדים נוספים ששוחחנו איתם. עופר צור מספר על בלומפילד: "שירותי הנכים לאחרונה משמשים גם אנשים לא נכים וזה מאד מפריע". מהנהלת אצטדיון בלומפילד נמסר: "העובדה שאנשים משתמשים בשירותי נכים למרות שאינם נכים ידועה לנו, ואנחנו דואגים שהאבטחה תסייר מסביב לשירותים ותנסה למנוע את התופעה הלא חינוכית הזו במקסימום".

מוטי אלקיס, אוהד ותיק של הפועל באר־שבע, מספר: "הנגישות היא בסדר גמור, פרט לעובדה שלפעמים שוכחים את שירותי הנכים נעולים. זה לא קורה הרבה, אבל כשזה קורה זה מבאס. באחת הפעמים נאלצתי למצוא פתרון מוזר ולא נוח כדי להתמודד עם זה".

רונן סלם, מנהל אצטדיון טוטו טרנר: "כל שירותי הנכים באצטדיון נבדקים לפני המשחק ואנחנו מוודאים שהם פתוחים, נקיים ומסוגלים לתת שירות. אני לא מכיר מקרה שבו השירותים היו נעולים. אנחנו עושים הכל לרווחת האוהדים בעלי המוגבלויות תוך שמירה על התקנים שנדרשים מאיתנו ע"י יועצי הנגישות".





היציע בנתניה ( צילום: פרטי )

המזנונים

"המדף גבוה מדי ואי אפשר לקחת את האוכל"

נושא נוסף שעלול להעיב על הביקור באצטדיון הוא הביקור במזנון. "במזנונים מסוימים, למשל במושבה, המדף שמיועד לאנשים עם כיסאות גלגלים גבוה מדי, אז אתה מזמין אוכל ולא מצליח לקחת אותו, ואז אתה תלוי בטוב ליבם של אוהדים אחרים שיעזרו לך", מסביר ירדן סבח.

מהנהלת המושבה נמסר: "אנו מודים על הסבת תשומת הלב לנושא. הטענות יועברו לגורמים המקצועיים במטרה לבחון את המצב בשטח ואת הפתרונות הנדרשים להבטחת שירות נגיש, נוח ומכבד לכלל באי האצטדיון. כמו כן, נחדד בפני מפעילי המזנונים את החשיבות במתן סיוע אישי ואדיב למי שזקוק לכך לרבות בהגשת המוצרים ישירות לידי הלקוחות".

חשוב להגיד: רוב האוהדים ששוחחנו איתם, גם אם הצביעו על כשלים נקודתיים, ציינו לטובה את החוויה באצטדיון, וניכר כי גם הנהלות האצטדיונים מכירות בחשיבות נושא הנגישות. הביצוע לעיתים לוקה בחסר, אבל הרצון הטוב קיים.