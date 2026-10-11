בהפועל באר-שבע מרוצים מה-0:2 על טבריה אמש (שבת) בנוף הגליל, אך הרבה פחות מהיכולת שהפגינו חניכיו של רן קוז'וך.

ללא קשר ליכולת אתמול, שהתבטאה בקושי רב לייצר מצבים בהתקפה ועשרים דקות לא טובות הגנתית בסיום, המאמן מתכנן לבצע רוטציה עמוקה בהרכב הקבוצה למשחקיה בשבועות הקרובים.

גלריה לקראת חודש עמוס. קוז'וך ( צילום: עוז מועלם )

אתמול לראשונה העונה היו כל השחקנים בסגל כשירים וכך יצא ששחקנים כמו אדריאן אוגריסה, אופיר דוידזאדה, יונאס מלאדה, ויוני סטויאנוב כלל לא נכללו בסגל. בסך הכל, עד פגרת הנבחרת הבאה, תקיים באר-שבע שמונה משחקים בפרק זמן של פחות מחודש, כך שהצפי הוא שקוז'וך ייעזר בכל שחקני הסגל שעומדים לרשותו ויבצע רוטציות בין המשחקים.

כך לדוגמה, אליאל פרץ וניב יהושע, שייצגו בפגרה בהתאמה את הנבחרת הבוגרת והצעירה לא פתחו אתמול ואמורים לפתוח ביום חמישי במשחק החוץ נגד אלקמאר ההולנדית במסגרת הליגה האירופית. המגן השמאלי, פדרו אמדור, הוחלף אתמול במחצית בשל רגישות בשריר ולקראת המשחק הבא תיבחן כשירותו.

כאמור, המשחק של באר-שבע אתמול לא התאפיין ביכולת גבוהה, אך במועדון מרוצים מכך ששניים משלושת הזרים שהצטרפו העונה לקבוצה: פורסון אמנקווה וז'ואו ויקטור, כבשו אתמול שערי בכורה בקבוצה, כשהגנאי אף הוסיף בישול לברזילאי.

בלי להיכנס לפוליטיקה. מרציאנו ( צילום: עוז מועלם )

במועדון הכחישו את הטענות שפורסמו בפגרת הנבחרת על כך שהקפטן מיגל ויטור קיבל אישור להשתתף במשחקי הנבחרת וסירב. קוז'וך טען: "ממה שידוע לי מיגל לא זומן לנבחרת".

קפטן הנבחרת אלי דסה, שלא מצא קבוצה, קיבל מבאר-שבע הצעה להצטרף אליה. נכון לעכשיו זאת ההצעה היחידה של השחקן מקבוצה גדולה בארץ והוא שוקל אותה. קוז'וך לא אישר ולא הכחיש את המגעים בין הצדדים ובכל מקרה הוא התייחס לכך שאם דסה יצטרף יכול לחול פיחות במעמדו של גיא מזרחי, שמשחק באותה עמדה כמו דסה. קוז'וך: "כל שחקן שצירפנו להפועל באר-שבע גרם לשחקן שבעמדה שלו להיות טוב יותר. כך לפחות אני מאמין".

מרציאנו: "היינו שמחים שהקהל יהיה איתנו בהולנד"