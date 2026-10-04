ברחוב הראשי אחוזה נוהגים לספר המקומיים כי בעלי קבוצת הכדורגל הפועל רעננה, אשר אלון, חשק מאוד במינוי המאמן בני לם. הוא הגיע לפגישה עם משפחת לם, אך בני, שעמוס בעבודה, סירב והבעלים הלך על בנו. "יש לאגדה הזו רגליים", מאשר אלון. "פשוט, אם לא לקחתי את בני, אז נשארתי במשפחה והחתמתי את אדם. פשוט, לא? גם זה מינוי שאני לא מצטער עליו".

בינתיים, בשנתו ובקבוצתו השנייה בבוגרים, המאמן אדם לם (38) די מרשים. הקבוצה שהתנדנדה אשתקד באזור נמוך בטבלת הליגה הלאומית, העלתה הילוך וכיום היא במקום החמישי עם מאזן של חמישה ניצחונות ושלושה הפסדים.

גלריה בני לם אדם לם ( צילום: אוראל כהן )

משפחת לם הייתה מאז ומתמיד משפחה שהכדורגל זורם בעורקיה. לונה לם, אשתו של בני ואמו של אדם, משליטה דממה מוחלטת בבית כאשר משודרים משחקיה של רעננה. כך היה גם כאשר בני שיחק במכבי נתניה. וזה לא כל הסיפור: אדווה לם, אשתו של אדם, הולכת אחריו באש ובמים, וגם בני מלווה אותו מהיציע.

אדם: "אחרי משחקים, האדם הראשון שאני מגיע אליו זו אמא. היא תמיד נותנת לי את העצה הנכונה ולכן היא קובעת. אמא לא מגיעה למשחקים כי היא לא יכולה לעמוד בלחץ. מבחינת התקשורת עם הקבוצה, הכל עובר דרך אשתי אדווה, האחת והיחידה. היא יודעת הכי טוב מה לעשות, וגם אוהדת כדורגל – ושלי – שרופה. היא לא מחמיצה משחק ומגיעה עם שלושת הילדים".

"כל הנתונים להצליח"

קבוצתו הראשונה של אדם בליגה הלאומית הייתה הפועל כפר־סבא, שאותה אימן בעונה שעברה וסיים בפלייאוף העליון. ולמרות ההישג, יש בו איזו חרטה קטנה על כמה מילים מיותרות ברגע של היסחפות: "במהלך העונה בכפר־סבא ראיינו אותי בטלוויזיה ושאלו מה המטרה שלנו. אמרתי 'גבוה בחלק העליון'. פתאום הכל התהפך עלינו והתחלנו להפסיד. למרות שעשינו פלייאוף עליון, אנשים הזכירו לי את האמירה ההיא. לכן כל תחזית וכתבה היא עבורי התחייבות. האמת היא שבגלל זה חששתי להתראיין הפעם".

אמת ויציב. אחרי אדם ואביו בני לם (67, המנהל המקצועי של מחלקת הנוער במכבי נתניה), רדפתי במשך זמן רב והתשובה התעכבה. אדם הוביל את אביו בהחלטה. בסוף קבענו, ואדם הסביר: "אני מתראיין כאן רק כדי לחשוף את הפועל רעננה בתקשורת בצורה חיובית. זה מועדון מכובד ומגיע לו שאחזיר. בינתיים אנחנו בדרך הנכונה".

אדם: "אחרי משחקים, האדם הראשון שאני מגיע אליו זו אמא. היא תמיד נותנת לי את העצה הנכונה. מבחינת התקשורת עם הקבוצה, אשתי אדווה, האחת והיחידה, לא מחמיצה משחק ומגיעה עם שלושת הילדים"

בכל מקרה, זהו אחד המקרים הנדירים שבהם אב ובנו עובדים בו־זמנית כמאמנים, אם כי במועדונים שונים. הזיכרון של משפחת גוטמן, אלי ובנו אורי, עדיין טרי. לפניהם היו אלה דרור ז"ל ותומר קשטן. בעולם זה נפוץ יותר ובראש עומדים קרלו אנצ'לוטי, מאמנה האדיר של נבחרת ברזיל, ובנו דווידה, מאמן ליל הצרפתית. "אל תעשה ממני אנצ'לוטי", מכריז מיד אבא בני, "אבל אני מאמין שלאדם יש את כל הנתונים להצליח בפרופורציות שלנו". אדם: "עוד סיבה שלא כל כך רציתי להתראיין, היא בגלל שעוד לא עשיתי כלום בקריירה שלי. אולי בעוד כמה שנים יהיה לי רזומה יותר גדול להציג. נכון לעכשיו, לא עשיתי כלום בהשוואה לאבא שלי".

"שחקנים בוחרים להגיע לקבוצות של אדם, כי הם יודעים שיקדם אותם". בני ואדם לם ( צילום: אוראל כהן )

"התקדמתי, לא מספיק"

בניגוד לאביו בני, שהיה כוכב נערץ במכבי נתניה הגדולה של שנות ה־70' ותחילת שנות ה־80', ונודע בבעיטות הפאלש המסוגננות שלו שעזרו לקבוצה ברצף שלוש האליפויות - אדם לא הפך לשחקן בוגרים משמעותי, ופרש מוקדם בגלל קרע ברצועה הצולבת בברך שממנו סבל כששיחק בכפר יונה מליגה ב' (והצליח יותר דווקא בכדורגל חופים, שם אביו היה ממאמניו). הוא גם היה צעיר מדי מכדי להגיע למשחקים בקופה המיתולוגית בשנות הזוהר של אביו, מה גם ששידור ישיר בטלוויזיה היה מצרך נדיר, אבל נחשף ללא הרף למעמד של בני בנתניה. אדם: "כשהייתי הולך איתו ברחוב, אנשים היו מחבקים אותו ומתמלאים שמחה. הוא היה הכוכב שלהם. בוודאי שרציתי להיות כמוהו".

לימים, כשהגיע לגיל המתאים הצטרף למחלקת הנוער של מכבי נתניה – וגם שם התאמן אצל בני – ואפילו זומן לנבחרת הנוער. "אבא אף פעם לא נתן לי הנחות", אומר אדם. "הוא רצה שאהיה כמו כולם. המקרה הכי בולט היה בנוער, כשנכנסתי כמחליף במשחק גביע נגד עמק יזרעאל וניצחנו 4:5. במשחק הבא אבא אפילו לא הלביש אותי בסגל. שתבין כמה הוא ישר. בטוח שלא אהבתי את ההחלטה שלו, אבל לא יכולתי לעשות יותר מאשר להתלונן לאמא. מפתיע, אבל יצא שדווקא נפגעתי מזה שהייתי הבן של בני".

"ההתקדמות קצת התעכבה". אדם ( שחר גרוס, ONE )

"הייתי אוהד כדורגל שרוף מכל ההיבטים", ממשיך אדם. "התחלתי לאמן במחלקות הנוער ובבוגרים של צורן. לאט־לאט התקדמתי, אך לא מספיק". ואז הגיעה התנגשות התפקידים לראשונה. "כמו כל מאמן במחלקות העתודה, רציתי לאמן את הנוער של נתניה. אבא, המנהל המקצועי במחלקת הנוער, סירב מחשש לביקורת מוצדקת. לא כעסתי, כי אני יודע שהוא צדק. ההתקדמות קצת התעכבה, אבל לא נורא. במיוחד לאחר שקיבלתי את הבוגרים של הפועל כפר־סבא והפועל רעננה, שני מועדונים עם עבר ומסורת".

בניגוד לחלק מחבריו מאותה תקופה שניסו את מזלם כמאמני בוגרים, בני בחר להתמקד באימון נוער. "העדפתי לשמור על פרנסה קבועה למשפחה", הוא מסביר. "כשאתה מפסיד במשחק בוגרים, אתה מסכן את ההכנסות למשפחה". הייתה לו ב־2021 קדנציה של שנה כמאמן הבוגרים של נתניה, אחרי שניסה זאת בעבר לצד אלברט גזל, יחד עם הבלחות קצרות בטייבה ובשתי הפתח־תקוואיות אבל רוב השנים הוא נותר במחלקת הנוער וטיפל בדור הבא.

בני: "השילוב בנתניה עם רן קוז'וך היה מוצלח. נכון שרן היה יותר דומיננטי משמצפים מעוזרי מאמנים, אבל בסך הכל הבנתי אותו. ידעתי שהחיבור שלו עם שחקנים יביא להצלחות, רק שלא ידעתי עד כמה"

רק שגם כמאמן הקבוצה הבוגרת הוא טיפח את הדור הבא, בצורה אחרת משחושבים. כשבנתניה נתנו לו את התפקיד ב־2021, הוא קיבל עוזר ששיחק בעבר בקבוצה כמגן שמאלי, ובינתיים גם עסק בביטוח בשביל הפרנסה. קוראים לו רן קוז'וך. "השילוב היה מוצלח", אומר בני. "היציעים באצטדיון מרים התמלאו כמו פעם. נכון שרן היה יותר דומיננטי מהצפוי מעוזרי מאמנים, אבל בסך הכל הבנתי אותו. הוא קיבל את הצ'אנס אחר כך בנתניה, והמשיך למכבי פ"ת ולבאר־שבע. ידעתי שהחיבור שלו עם שחקנים יביא להצלחות, רק שלא ידעתי עד כמה".

"כדורגל לוחץ ודומיננטי"

"כשאתה מפסיד בבוגרים אתה פגוע בפרנסה של המשפחה". לם ( צילום: עוז מועלם )

בחדר ההלבשה שמאכלס כרגע אדם לם תלויה תמונה ענקית של עלי קמארה, בלם מכבי ת"א. לא משום שהוא גדול שחקני העבר של הפועל רעננה, ושיחק בה לפני שזכה בשש אליפויות ביאנג־בויז בשווייץ. אז מה הסיבה? לרעננה אין את הצילום של גדול שחקניה באמת בכל הזמנים, טוני ווקאמה. שחקן האגף הניגרי שהצעיד את רעננה לפלייאוף העליון בעשור הקודם, ואז הביא שלוש אליפויות להפועל באר־שבע, עבר לטרבזונספור הטורקית, לקח גם איתה אליפות וזכה בתואר שחקן העונה בטורקיה. אז רעננה היא מקפצה לא רעה לשחקנים, אבל מה באשר למאמנים? אדם לם בהחלט חולם להגיע רחוק.

מה המאפיין של אדם כמאמן? אדם: "כדורגל לוחץ ודומיננטי".

בני: "שחקנים בוחרים להגיע לקבוצות של אדם, כי הם יודעים שיקדם אותם. לדוגמה שחקני כפר־סבא בשנה שעברה שהתקדמו: יואב קורן ואיתי שביט במכבי פ"ת, איתי אהוד שמשחק בהפועל פ"ת, עמית ארזי שחזר למכבי חיפה ונמצא בינתיים בסגל שלה".

העובדה שלא היה שחקן בליגת העל לא תפריע לו להתקדם אליה? בני: "אדם, זה לא משנה שלא שיחקת בליגת העל. זה לא מה שיעצור אותך. זה לא יפריע לך, רק שתגיע. הוא כבר בדרך לסיים קורס למאמנים בליגת העל ובשבוע שעבר היה בשווייץ להשלמות. הידע שלו גדול, והוא גם האישיות המתאימה לנהל קבוצה".