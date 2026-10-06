אוהדי הפועל באר-שבע לא יורשו להיכנס למשחק החוץ בחמישי הבא (15.10) מול אלקמאר במסגרת הליגה האירופית - כך הוחלט היום (שלישי) סופית במהלך דיון חירום מיוחד שנערך בעירייה לבקשת חברי מועצת העיר. לדברי ראש עיריית אלקמאר, אניה סחאוטן, "הסיכונים הביטחוניים גבוהים מדי, במיוחד בכל הנוגע לבטיחות האוהדים" - ואין בכוונתה לשנות את ההחלטה.

אוהדי הפועל באר-שבע לא יורשו להיכנס למשחק החוץ בחמישי הבא (15.10) מול אלקמאר במסגרת הליגה האירופית - כך הוחלט היום (שלישי) סופית במהלך דיון חירום מיוחד שנערך בעירייה לבקשת חברי מועצת העיר. לדברי ראש עיריית אלקמאר, אניה סחאוטן, "הסיכונים הביטחוניים גבוהים מדי, במיוחד בכל הנוגע לבטיחות האוהדים" - ואין בכוונתה לשנות את ההחלטה.

אוהדי הפועל באר-שבע לא יורשו להיכנס למשחק החוץ בחמישי הבא (15.10) מול אלקמאר במסגרת הליגה האירופית - כך הוחלט היום (שלישי) סופית במהלך דיון חירום מיוחד שנערך בעירייה לבקשת חברי מועצת העיר. לדברי ראש עיריית אלקמאר, אניה סחאוטן, "הסיכונים הביטחוניים גבוהים מדי, במיוחד בכל הנוגע לבטיחות האוהדים" - ואין בכוונתה לשנות את ההחלטה.