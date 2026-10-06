אוהדי הפועל באר-שבע לא יורשו להיכנס למשחק החוץ בחמישי הבא (15.10) מול אלקמאר במסגרת הליגה האירופית - כך הוחלט היום (שלישי) סופית במהלך דיון חירום מיוחד שנערך בעירייה לבקשת חברי מועצת העיר. לדברי ראש עיריית אלקמאר, אניה סחאוטן, "הסיכונים הביטחוניים גבוהים מדי, במיוחד בכל הנוגע לבטיחות האוהדים" - ואין בכוונתה לשנות את ההחלטה.
יש לציין כי ההחלטה למנוע את כניסת אוהדי באר-שבע התקבלה למעשה כבר בחודש שעבר, אך בעקבות התנגדויות של מספר נציגים במועצה הייתה תקווה לשינוי. אולם לאחר התייעצויות עם המשטרה והתביעה במדינה, הובהר כי לא יחול שינוי כזה. יש לציין כי בזמן הדיון התקיימה הפגנה פרו-פלסטינית מחוץ לבניין העירייה.
אשרור ההחלטה של ראש העירייה, נבע, על פי דיווחים, מחשש מהתפרעויות דומות לאלו שהתרחשו לפני כשנתיים באמסטרדם, אז הגיעו אוהדי מכבי ת"א למשחק מול איאקס, ובמהלך שהותם בעיר הותקפו, אוימו והוטרדו. לפי דיווחים במדינה, "קיימים סימנים ברשתות החברתיות המעידים על הלך רוח דומה".
"שמירה על הסדר הציבורי והביטחון באלקמאר אינה מוגבלת לאצטדיון או ליום המשחק", אמרה סחאוטן. "הדבר מעלה את השאלה מי עלול לפגוש את מי, היכן זה יקרה, ואילו סיכונים עלולים להיווצר".