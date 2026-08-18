"אין אפילו תחילתו של מו"מ מול גבי", ביקשו להבהיר שם. "בטח שלא פניה ראשונית של מכבי ת"א לגביו מול פרנצווארוש. אם מישהו מפנטז במכבי ת"א על ביצוע עסקה כזו, למרות ששוב, באמת שאף אחד לא פנה אלינו עד לרגע זה, לא נראה שעסקה מורכבת כזאת תצא לפועל".