האם גבי קניקובסקי נמצא בדרכו חזרה למכבי ת"א? לפחות על פי נציגיו של קשר פרנצווארוש, עסקה שכזאת רחוקה מאוד מלהתממש.
"אין אפילו תחילתו של מו"מ מול גבי", ביקשו להבהיר שם. "בטח שלא פניה ראשונית של מכבי ת"א לגביו מול פרנצווארוש. אם מישהו מפנטז במכבי ת"א על ביצוע עסקה כזו, למרות ששוב, באמת שאף אחד לא פנה אלינו עד לרגע זה, לא נראה שעסקה מורכבת כזאת תצא לפועל".
קניקובסקי מחזיק בחוזה לשנתיים נוספות אצל סגנית האלופה ההונגרית ומרוויח 600 אלף אירו לעונה. בנוסף, קיבל השחקן מענק חתימה בסך 900 אלף אירו, מאחר שהגיע להונגריה כשחקן חופשי אותה אימן בזמנו רובי קין. בסביבתו של הקשר מעריכים כי מכבי תצטרך לשלם כחמישה מיליון אירו רק בעבור עלות שכר בחוזה ארוך טווח - זאת עוד לפני דמי המעבר שתצטרך לשלם לפרנצוורוש. גורם בקבוצה ההונגרית הוסיף כי "אף אחד ממכבי עוד לא פנה אלינו, אבל תג המחיר שלו רק עולה ולא יורד".
קניקובסקי פתח אמש בניצחון 0:1 של פרנצוורוש נגד זלאגרסגי, במסגרת המחזור השלישי בהונגריה, זאת לקראת משחקי פלייאוף הליגה האירופית שמצפים לקבוצה מול טרבזנספור הטורקית. הקשר הישראלי הוא אחד מהמוערכים ביותר בסגל של המאמן באלאז׳ בורבלי.
ובעניין אחר: סייד אבו פרחי עוד ממתין לקבלת הוויזה לקראת אישור החוזה שלו בקולורדו, וצפוי להיות בסגל של מכבי ת"א לקראת צמד משחקי הפלייאוף במסגרת הקונפרנס-ליג נגד לוגאנו השווייצרית.