שלושה אוטובוסים של אוהדי הפועל ירושלים נרגמו הערב (שבת) באבנים לאחר הדרבי העירוני. לפי הדיווח, נערים אוהדי בית"ר ירושלים השליכו את האבנים בתום המשחק. מפגיעות האבנים התנפצו שמשות.
מהמשטרה נמסר: "עם סיום משחק הכדורגל, הבטיחו כוחות המשטרה את הסדר הציבורי בעת פיזור עשרות אלפי האוהדים שהתנהגו בצורה סדורה ובהתאם להנחיות השוטרים והסדרנים. לצד זאת, התקבל במשטרה דיווח אודות יידוי אבנים לעבר אוטובוס אוהדי הפועל, והמשטרה החלה לבצע פעולות לאיתור החשודים במעשה".
משטרת ישראל רואה בהצמדות קהל האוהדים להנחיות השוטרים והסדרנים והשימוש בחניונים ובתחבורה הציבורית והשאטלים בצורה מוסדרת כדרך הנכונה שבה כולם יוכלו להינות מחווית ספורט.
שני שערים בתוך שלוש דקות הכריעו את הדרבי. בדקה ה-58 יוספי בישל לאנסה, שנגח פנימה, ובדקה ה-61 עזו כבש מבישול של וורקו וקבע את תוצאת הסיום. בית"ר חזרה לנצח אחרי שתי תוצאות תיקו רצופות.