שלושה אוטובוסים של אוהדי הפועל ירושלים נרגמו הערב (שבת) באבנים לאחר הדרבי העירוני. לפי הדיווח, נערים אוהדי בית"ר ירושלים השליכו את האבנים בתום המשחק. מפגיעות האבנים התנפצו שמשות.

שלושה אוטובוסים של אוהדי הפועל ירושלים נרגמו הערב (שבת) באבנים לאחר הדרבי העירוני. לפי הדיווח, נערים אוהדי בית"ר ירושלים השליכו את האבנים בתום המשחק. מפגיעות האבנים התנפצו שמשות.

שלושה אוטובוסים של אוהדי הפועל ירושלים נרגמו הערב (שבת) באבנים לאחר הדרבי העירוני. לפי הדיווח, נערים אוהדי בית"ר ירושלים השליכו את האבנים בתום המשחק. מפגיעות האבנים התנפצו שמשות.

מהמשטרה נמסר: "עם סיום משחק הכדורגל, הבטיחו כוחות המשטרה את הסדר הציבורי בעת פיזור עשרות אלפי האוהדים שהתנהגו בצורה סדורה ובהתאם להנחיות השוטרים והסדרנים. לצד זאת, התקבל במשטרה דיווח אודות יידוי אבנים לעבר אוטובוס אוהדי הפועל, והמשטרה החלה לבצע פעולות לאיתור החשודים במעשה".

מהמשטרה נמסר: "עם סיום משחק הכדורגל, הבטיחו כוחות המשטרה את הסדר הציבורי בעת פיזור עשרות אלפי האוהדים שהתנהגו בצורה סדורה ובהתאם להנחיות השוטרים והסדרנים. לצד זאת, התקבל במשטרה דיווח אודות יידוי אבנים לעבר אוטובוס אוהדי הפועל, והמשטרה החלה לבצע פעולות לאיתור החשודים במעשה".

מהמשטרה נמסר: "עם סיום משחק הכדורגל, הבטיחו כוחות המשטרה את הסדר הציבורי בעת פיזור עשרות אלפי האוהדים שהתנהגו בצורה סדורה ובהתאם להנחיות השוטרים והסדרנים. לצד זאת, התקבל במשטרה דיווח אודות יידוי אבנים לעבר אוטובוס אוהדי הפועל, והמשטרה החלה לבצע פעולות לאיתור החשודים במעשה".

נערים אוהדי בית״ר זורקים אבנים על אוטובוסים של אוהדי הפועל לאחר המשחק

נערים אוהדי בית״ר זורקים אבנים על אוטובוסים של אוהדי הפועל לאחר המשחק

משטרת ישראל רואה בהצמדות קהל האוהדים להנחיות השוטרים והסדרנים והשימוש בחניונים ובתחבורה הציבורית והשאטלים בצורה מוסדרת כדרך הנכונה שבה כולם יוכלו להינות מחווית ספורט.

משטרת ישראל רואה בהצמדות קהל האוהדים להנחיות השוטרים והסדרנים והשימוש בחניונים ובתחבורה הציבורית והשאטלים בצורה מוסדרת כדרך הנכונה שבה כולם יוכלו להינות מחווית ספורט.

משטרת ישראל רואה בהצמדות קהל האוהדים להנחיות השוטרים והסדרנים והשימוש בחניונים ובתחבורה הציבורית והשאטלים בצורה מוסדרת כדרך הנכונה שבה כולם יוכלו להינות מחווית ספורט.