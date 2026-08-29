זה היה קשה, אבל אחרי קמפיין גביע טוטו רע במיוחד (שלושה הפסדים מתוך חמישה משחקים), פתחה מכבי חיפה את הליגה עם ניצחון 1:2 על העולה החדשה הפועל ר"ג. עכשיו, הירוקים מקווים להמשיך את המומנטום מול מחזיקת הגביע מכבי ת"א (שני, 20:30, בלומפילד), שמגיעה למפגש שהיה בעבר משחק עונה לכל דבר, לאחר הדחה כואבת מאירופה.
המאמן מבין שלתוצאה מול הצהובים יש משמעות גדולה מעבר לשלוש הנקודות. זהות היריבה והיריבות מול מכבי ת"א, מצטרפות לביטחון שהקבוצה כה זקוקה לו להמשך העונה.
לקראת המשחק היוקרתי, מתלבט המאמן ברק בכר האם להמשיך עם ההרכב והמערך שניצח את הפועל ר"ג במחזור הפתיחה לפני שבוע, או לבצע שינוי בדמות קישור מעובה כשברוניניו ישחק באגף. התלבטות נוספת נוגעת לעלי מוחמד - האם לפתוח איתו יחד עם ירין לוי ואיתן אזולאי במרכז השדה - ובמקרה כזה ברוניניו יפתח בעמדת הקיצוני השמאלי וסילבה קאני בחוד, או להמשיך בדיוק עם אותו הרכב שניצח את ר"ג ולוותר על עלי מוחמד באמצע.
גיא מלמד, שהוזכר כמועמד לעבור למכבי ת"א, ייעדר מהסגל בעקבות פציעה, כאשר אנדרייה נובקאוביץ', שלא נמצא בכושר משחק מלא, ימתין על הספסל.
"משחק מול מכבי ת"א הוא תמיד סופר קשה ומעניין", אומר שחקן בקבוצה. "אבל אנחנו מאמינים בקבוצה שלנו ובאיכות שיש לנו בסגל. כן, אנחנו מכבי חיפה ולא חוששים מאף יריבה. נעשה הכל, גם בשביל הקהל שלנו, לחזור מבלומפילד עם תוצאה טובה".