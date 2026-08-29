זה היה קשה, אבל אחרי קמפיין גביע טוטו רע במיוחד (שלושה הפסדים מתוך חמישה משחקים), פתחה מכבי חיפה את הליגה עם ניצחון 1:2 על העולה החדשה הפועל ר"ג. עכשיו, הירוקים מקווים להמשיך את המומנטום מול מחזיקת הגביע מכבי ת"א (שני, 20:30, בלומפילד), שמגיעה למפגש שהיה בעבר משחק עונה לכל דבר, לאחר הדחה כואבת מאירופה.

זה היה קשה, אבל אחרי קמפיין גביע טוטו רע במיוחד (שלושה הפסדים מתוך חמישה משחקים), פתחה מכבי חיפה את הליגה עם ניצחון 1:2 על העולה החדשה הפועל ר"ג. עכשיו, הירוקים מקווים להמשיך את המומנטום מול מחזיקת הגביע מכבי ת"א (שני, 20:30, בלומפילד), שמגיעה למפגש שהיה בעבר משחק עונה לכל דבר, לאחר הדחה כואבת מאירופה.

זה היה קשה, אבל אחרי קמפיין גביע טוטו רע במיוחד (שלושה הפסדים מתוך חמישה משחקים), פתחה מכבי חיפה את הליגה עם ניצחון 1:2 על העולה החדשה הפועל ר"ג. עכשיו, הירוקים מקווים להמשיך את המומנטום מול מחזיקת הגביע מכבי ת"א (שני, 20:30, בלומפילד), שמגיעה למפגש שהיה בעבר משחק עונה לכל דבר, לאחר הדחה כואבת מאירופה.