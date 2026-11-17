שלושה ימים אחרי התיקו ללא שערים בפרישטינה, נבחרת ישראל תארח הערב (שלישי, 21:45) את אוסטריה בדברצן שבהונגריה, במחזור הסיום של ליגת האומות. רן בן שמעון שומר על מערך שלושת הבלמים, כשגיא מזרחי נכנס להרכב במקום רז שלמה, שנעדר בשל צבירת כרטיסים צהובים. השינוי השני הוא חזרתו של מנור סולומון ל-11, באגף שמאל במקום ליאל עבדה.
איתן אזולאי וניב יהושע יפתחו בקישור מתחת לדור פרץ, אוסקר גלוך ישחק מאחורי עידן טוקלומטי, שיפתח בחוד גם הערב.
הרכב נבחרת ישראל: דניאל פרץ, אלי דסה, ניקיטה סטויאנוב, עידן נחמיאס, גיא מזרחי, מנור סולומון, איתן אזולאי, ניב יהושע, אוסקר גלוך, דור פרץ ועידן טוקלומטי.