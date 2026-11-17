שלושה ימים אחרי התיקו ללא שערים בפרישטינה, נבחרת ישראל תארח הערב (שלישי, 21:45) את אוסטריה בדברצן שבהונגריה, במחזור הסיום של ליגת האומות. רן בן שמעון שומר על מערך שלושת הבלמים, כשגיא מזרחי נכנס להרכב במקום רז שלמה, שנעדר בשל צבירת כרטיסים צהובים. השינוי השני הוא חזרתו של מנור סולומון ל-11, באגף שמאל במקום ליאל עבדה.