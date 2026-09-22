בית"ר ירושלים פרסמה היום (שלישי) הודעה חריגה שבה ביקשה להבהיר את מצב היחסים בין אלמוג כהן לקפטן ירדן שועה. במועדון הדגישו כי השניים מקיימים מערכת יחסים מכבדת ומשוחחים רבות, גם בשבוע האחרון. כזכור, שועה לא פתח בהרכב בשלושת המשחקים האחרונים של בית"ר ועלה כמחליף, בניצחון 1:2 על הפועל חיפה הוא החטיא פנדל.

בית"ר ירושלים פרסמה היום (שלישי) הודעה חריגה שבה ביקשה להבהיר את מצב היחסים בין אלמוג כהן לקפטן ירדן שועה. במועדון הדגישו כי השניים מקיימים מערכת יחסים מכבדת ומשוחחים רבות, גם בשבוע האחרון. כזכור, שועה לא פתח בהרכב בשלושת המשחקים האחרונים של בית"ר ועלה כמחליף, בניצחון 1:2 על הפועל חיפה הוא החטיא פנדל.

בית"ר ירושלים פרסמה היום (שלישי) הודעה חריגה שבה ביקשה להבהיר את מצב היחסים בין אלמוג כהן לקפטן ירדן שועה. במועדון הדגישו כי השניים מקיימים מערכת יחסים מכבדת ומשוחחים רבות, גם בשבוע האחרון. כזכור, שועה לא פתח בהרכב בשלושת המשחקים האחרונים של בית"ר ועלה כמחליף, בניצחון 1:2 על הפועל חיפה הוא החטיא פנדל.

"בזמן האחרון, כל אחד שמח להיכנס לחדר ההלבשה של בית"ר ירושלים ולדעת מה קורה שם, אז בואו נעשה סדר", נכתב בהודעה. במועדון הוסיפו כי "לא כל אחד שאומר שהוא יודע מה קורה, באמת מודע לכך".

"בזמן האחרון, כל אחד שמח להיכנס לחדר ההלבשה של בית"ר ירושלים ולדעת מה קורה שם, אז בואו נעשה סדר", נכתב בהודעה. במועדון הוסיפו כי "לא כל אחד שאומר שהוא יודע מה קורה, באמת מודע לכך".

"בזמן האחרון, כל אחד שמח להיכנס לחדר ההלבשה של בית"ר ירושלים ולדעת מה קורה שם, אז בואו נעשה סדר", נכתב בהודעה. במועדון הוסיפו כי "לא כל אחד שאומר שהוא יודע מה קורה, באמת מודע לכך".