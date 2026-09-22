בית"ר ירושלים פרסמה היום (שלישי) הודעה חריגה שבה ביקשה להבהיר את מצב היחסים בין אלמוג כהן לקפטן ירדן שועה. במועדון הדגישו כי השניים מקיימים מערכת יחסים מכבדת ומשוחחים רבות, גם בשבוע האחרון. כזכור, שועה לא פתח בהרכב בשלושת המשחקים האחרונים של בית"ר ועלה כמחליף, בניצחון 1:2 על הפועל חיפה הוא החטיא פנדל.
"בזמן האחרון, כל אחד שמח להיכנס לחדר ההלבשה של בית"ר ירושלים ולדעת מה קורה שם, אז בואו נעשה סדר", נכתב בהודעה. במועדון הוסיפו כי "לא כל אחד שאומר שהוא יודע מה קורה, באמת מודע לכך".
בהודעה הובאו גם דבריו של שועה, שנמצא עם הנבחרת והתייחס למעמדו ולמחויבותו לקבוצה. "מתחילת העונה, הדבר החשוב ביותר עבורי הוא ההצלחה של בית"ר ירושלים", אמר הקפטן. "גם אם יש משחקים שבהם אני לא משחק, כשאהיה על הדשא אתן את כל כולי, כפי שעשיתי מתחילת העונה. יש לנו קבוצה מצוינת, ואני גאה להיות הקפטן שלה".
על יחסיו עם כהן אמר שועה: "הקשר שלי עם אלמוג מלווה בהרבה שיחות, פתוחות וכנות, וכמובן בכבוד הדדי. אני עומד לרשות המאמן בכל רגע שבו יצטרך אותי".