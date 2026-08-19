הסוכנות הלאומית למניעת סימום בספורט הגיעה להסדר פשרה עם שלושה כדורגלני עירוני טבריה: גיא חדידה, דוד קלטינס וניב גוטליב, במסגרת הליכים שנפתחו בקשר לפרשת קבלת עירויי נוזלים במתחם מועדון הכדורגל. בהתאם להסדר שהוגש לאישור בית הדין לסמים בספורט בישראל, נקבע כי השחקנים הפרו את הוראות תקנון הסוכנות (המתבסס על תקנון WADA).
בהסדר הוסכם כי על כל אחד מהשחקנים תוטל תקופת השעיה של שמונה חודשים, שתחילתה ב-5 ביולי 2026. עם זאת, בכפוף להמשך שיתוף פעולה מלא עם הסוכנות בהתאם למתווה שנקבע, ינוכו חמישה חודשים מתוך התקופה, לפיכך ההשעיה בפועל תעמוד על שלושה חודשים לכל שחקן.
ד"ר דניאל הרשטיין, מנכ"ל הסוכנות: "אנו רואים חשיבות רבה בהעברת מסר ברור לכלל הספורטאים, המאמנים ואנשי הצוות המקצועי, להימנע מנטילת חומרים אסורים ולשמור על ספורט נקי, הוגן ובריא. הסוכנות תמשיך לפעול בנחישות וללא משוא פנים למען מטרה זו".
בטבריה הגיבו: "מיומה הראשון של הפרשה הבהרנו בצורה החד-משמעית ביותר - שחקני עירוני טבריה מעולם לא נטלו חומרים אסורים, ולא הייתה כל כוונה או ניסיון לפגוע בערכי הספורט וההגינות. אנחנו מברכים על הסדר הפשרה שהושג מול הסוכנות הלאומית למניעת סימום בספורט. ההחלטה לנכות חמישה חודשים מתקופת ההשעיה ולהעמידה על שלושה חודשים בלבד (מתוכם חלפה כבר יותר ממחצית התקופה), מעידה כאלף עדים על שיתוף הפעולה המלא, תום הלב המוחלט, וההבנה המשותפת כי מדובר בהפרה פרוצדורלית נקודתית ובתום לב בלבד".
"הנהלת המועדון מחבקת את גיא חדידה, דוד קלטינס וניב גוטליב, עומדת מאחוריהם לאורך כל הדרך, וממתינה לחזרתם הפיזית למגרשים כבר בתחילת חודש אוקטובר הקרוב. כעת, כשעננה זו הוסרה מעל ראשם של השחקנים, כל הפוקוס והמשאבים של המועדון מופנים למקום אחד בלבד: פתיחת עונת המשחקים בליגת העל, עבודה קשה על הדשא, והפגנת הרוח והלוחמנות שמאפיינות את עירוני טבריה. נמשיך לעמוד מאוחדים וחזקים".