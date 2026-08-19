הסוכנות הלאומית למניעת סימום בספורט הגיעה להסדר פשרה עם שלושה כדורגלני עירוני טבריה: גיא חדידה, דוד קלטינס וניב גוטליב, במסגרת הליכים שנפתחו בקשר לפרשת קבלת עירויי נוזלים במתחם מועדון הכדורגל. בהתאם להסדר שהוגש לאישור בית הדין לסמים בספורט בישראל, נקבע כי השחקנים הפרו את הוראות תקנון הסוכנות (המתבסס על תקנון WADA).

הסוכנות הלאומית למניעת סימום בספורט הגיעה להסדר פשרה עם שלושה כדורגלני עירוני טבריה: גיא חדידה, דוד קלטינס וניב גוטליב, במסגרת הליכים שנפתחו בקשר לפרשת קבלת עירויי נוזלים במתחם מועדון הכדורגל. בהתאם להסדר שהוגש לאישור בית הדין לסמים בספורט בישראל, נקבע כי השחקנים הפרו את הוראות תקנון הסוכנות (המתבסס על תקנון WADA).

הסוכנות הלאומית למניעת סימום בספורט הגיעה להסדר פשרה עם שלושה כדורגלני עירוני טבריה: גיא חדידה, דוד קלטינס וניב גוטליב, במסגרת הליכים שנפתחו בקשר לפרשת קבלת עירויי נוזלים במתחם מועדון הכדורגל. בהתאם להסדר שהוגש לאישור בית הדין לסמים בספורט בישראל, נקבע כי השחקנים הפרו את הוראות תקנון הסוכנות (המתבסס על תקנון WADA).

בהסדר הוסכם כי על כל אחד מהשחקנים תוטל תקופת השעיה של שמונה חודשים, שתחילתה ב-5 ביולי 2026. עם זאת, בכפוף להמשך שיתוף פעולה מלא עם הסוכנות בהתאם למתווה שנקבע, ינוכו חמישה חודשים מתוך התקופה, לפיכך ההשעיה בפועל תעמוד על שלושה חודשים לכל שחקן.

בהסדר הוסכם כי על כל אחד מהשחקנים תוטל תקופת השעיה של שמונה חודשים, שתחילתה ב-5 ביולי 2026. עם זאת, בכפוף להמשך שיתוף פעולה מלא עם הסוכנות בהתאם למתווה שנקבע, ינוכו חמישה חודשים מתוך התקופה, לפיכך ההשעיה בפועל תעמוד על שלושה חודשים לכל שחקן.

בהסדר הוסכם כי על כל אחד מהשחקנים תוטל תקופת השעיה של שמונה חודשים, שתחילתה ב-5 ביולי 2026. עם זאת, בכפוף להמשך שיתוף פעולה מלא עם הסוכנות בהתאם למתווה שנקבע, ינוכו חמישה חודשים מתוך התקופה, לפיכך ההשעיה בפועל תעמוד על שלושה חודשים לכל שחקן.