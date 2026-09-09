באופן חריג, נשיא מכבי חיפה, יעקב שחר, הבהיר היום (רביעי) כי שחקן הקבוצה ירין לוי יישאר במועדון. הדברים מגיעים על רקע פרסומים שקשרו את לוי בחזרה אפשרית לבית"ר ירושלים, את מדיה לבש בשתי העונות האחרונות. גם הפועל באר-שבע הוזכרה כמי שמעוניינת בקשר בן ה-21.

באופן חריג, נשיא מכבי חיפה, יעקב שחר, הבהיר היום (רביעי) כי שחקן הקבוצה ירין לוי יישאר במועדון. הדברים מגיעים על רקע פרסומים שקשרו את לוי בחזרה אפשרית לבית"ר ירושלים, את מדיה לבש בשתי העונות האחרונות. גם הפועל באר-שבע הוזכרה כמי שמעוניינת בקשר בן ה-21.

באופן חריג, נשיא מכבי חיפה, יעקב שחר, הבהיר היום (רביעי) כי שחקן הקבוצה ירין לוי יישאר במועדון. הדברים מגיעים על רקע פרסומים שקשרו את לוי בחזרה אפשרית לבית"ר ירושלים, את מדיה לבש בשתי העונות האחרונות. גם הפועל באר-שבע הוזכרה כמי שמעוניינת בקשר בן ה-21.