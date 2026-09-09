באופן חריג, נשיא מכבי חיפה, יעקב שחר, הבהיר היום (רביעי) כי שחקן הקבוצה ירין לוי יישאר במועדון. הדברים מגיעים על רקע פרסומים שקשרו את לוי בחזרה אפשרית לבית"ר ירושלים, את מדיה לבש בשתי העונות האחרונות. גם הפועל באר-שבע הוזכרה כמי שמעוניינת בקשר בן ה-21.
"ירין הוא שחקן מכבי חיפה שגדל והתפתח במחלקת הנוער של המועדון", כתב הנשיא בהודעה שפרסם. "אנחנו מאמינים בו ובטוחים שהוא יצליח איתנו ויביא הרבה גאווה למועדון ולקהל שלנו. אין ולא הייתה לנו כל כוונה לדון בהעברתו למועדון אחר".
"ההחלטות הנוגעות לשחקני מכבי חיפה מתקבלות במכבי חיפה אך ורק על פי טובת המועדון", הוסיף שחר. "בהזדמנות זו אני מבקש לאחל לכל משפחת מכבי חיפה, אוהדים, שחקנים, מאמנים, מנהלים ועובדים, שנה טובה ומוצלחת, על המגרש ומחוצה לו".
לוי הצטרף למכבי חיפה בגיל 14 והתקדם עד לקבוצה הבוגרת, שבה ערך את הופעת הבכורה שלו באוגוסט 2023. בקיץ 2024 הושאל לבית"ר ירושלים, שם קיבל את ההזדמנות המשמעותית הראשונה שלו בבוגרים והפך לאחד הצעירים הבולטים בליגת העל. בסיום עונת 2024/25 נבחר לתגלית העונה. לאחר עונת השאלה נוספת בבית"ר, חזר לוי בקיץ הנוכחי למכבי חיפה.