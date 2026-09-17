החזית המשפטית שנפתחה אתמול (רביעי) בין מכבי ת"א למינהלת הליגות עשויה להגיע לבית משפט אזרחי. במינהלת הודיעו על הטלת קנס של 10,000 שקל בשל החגיגה המתריסה של אושר דוידה בדרבי האחרון מול יציעי אוהדי הפועל ת"א, מה שהוביל לניסיון של מאות מהם לפרוץ לכר הדשא, אך מכבי ת"א הגדירה את ההחלטה כפופוליסטית והודיעה כי לא תשלם את הקנס.

ההודעה של הצהובים על הסירוב לשלם הובילה לביקורות רבות כלפי הצהובים, לצד הפתעה מצד המינהלת. "הדרישה שלי היא שכל שחקן יתעסק בקבוצה שלו", אמר יו"ר המינהלת, ארז כלפון. "אם אוהדי הפועל ת"א אכן היו פורצים לדשא, והיה ניסיון כזה בעקבות החגיגה של דוידה מולם, זה יכול היה להסתיים בפגיעה בשחקן או הפסקת הדרבי. ברגע שראיתי את ההתנהלות של דוידה, היה ברור שמדובר במהלך חריג. תפקידי למנוע זאת וגם אם בעבר טעינו, זה הזמן להגדיר גבול".

גלריה "היה ברור שמדובר במהלך חריג". ארז כלפון ( צילום: עוז מועלם )

עוד אמר כלפון: "גם אם היו דברים שלא הקפדנו עליהם, אפילו בעבר הלא רחוק, החלטתי לשים לזה סוף. יש פה עוד דרבי בגמר גביע הטוטו בחודש הבא ואם שחקנים ירשו לעצמם להתקרב לאוהדי הקבוצה היריבה, זה עלול להוביל להפסקת המשחק. הודעתי לכל הקבוצות - אפעל נגד כל שחקן שיתגרה ביריב. קבעתי פה תקדים, כל תגובה מתגרה נגד קהל יריב, תוביל לקנס".

מנגד, מכבי ת"א שלחה מכתב תגובה למינהלת, שבו העלתה ביקורות רבות. "חגיגות שער מול אוהדי הקבוצה היריבה אינן תופעה חריגה. מדובר בחגיגה קבועה של דוידה שאינה נועדה באופן מיוחד להתגרות באוהדי הפועל ת״א", כתבו.

דוידה בעצמו סיפר כי חגג בצורה דומה מול מכבי חיפה, אולם אז במשחק מול הירוקים הוא לא חגג מול אוהדי היריבה, בניגוד למה שעשה בדרבי מול אוהדי הפועל ת"א - הקבוצה שבה הוא גדל.

עוד יצאו במכבי נגד הקביעה של המינהלת שהתנהלותו של השחקן הובילה להתפרעות ביציעים אינה נכונה, וטענו שיצירת קשר סיבתי בין הדברים היא מסקנה מרחיקת לכת. בפועל, עם חגיגת השער של דוידה, עשרות מאוהדי הפועל נבלמו לפני פריצה לכר הדשא רק בזכות הגדרות שהיו במקום ואנשי אבטחה שעשו את עבודתם.

דוידה והחגיגה המתריסה מול אוהדי הפועל ( צילום: עוז מועלם )

במכבי אף טענו כי הקנס נבע מלחץ תקשורתי וציבורי, מצד גורמים חיצוניים, וכי היה פגם בהליך מאחר ש"לא ניתנה הודעה מוקדמת בדבר הכוונה להטיל סנקציה ודרוש היה להזהיר את המועדון בטרם הטלת סנקציה כספית".