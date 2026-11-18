השעה הייתה אחת וחצי לפנות בוקר בדברצן. רן בן־שמעון זומן לאולם כנסים במלון שבו שהתה נבחרת ישראל, שם המתינו לו יו"ר ההתאחדות שינו זוארץ וסגנו מורן מאירי.

במשך כשעה וחצי התנהלה שיחה קשה, שבה הטיחו השניים במאמן את אכזבתם מהחלטתו להתפטר, למרות הגיבוי המלא שקיבל מהם. בן־שמעון אישר בפניהם גם את המעבר הצפוי למכבי חיפה. השיחה, שנחשפת כאן לראשונה, הגיעה לא פעם לטונים גבוהים.

גלריה "זה כבוד ענק לאמן את הנבחרת - תודה ולהתראות". זוארץ ( צילום: יריב כץ )

כבר ביום שני הבינו בהתאחדות שרב"ש עומד לעזוב. המאמן ביקש לשוחח לפני המשחק מול אוסטריה, אך הם סירבו ודרשו שיתרכז בהכנות. הוא רצה לבשר להם בעצמו על ההחלטה, אולם הפרסום ב"ידיעות אחרונות" הגביר את המתיחות. בן־שמעון ירד למחתרת, התנתק מהטלפון, ורק בסיום המשחק נערכה הפגישה הטעונה.

"אני מאוכזב מאוד מהדרך שלך, מההתנהלות שלך", פתח זוארץ. "קיבלת את כל הגיבוי שבעולם ובחרת להתנהג בצורה כזו. אתה מספר על הלחצים שלך, שאתה לא יכול להתרומם מהתבוסה מול אירלנד, אז אני לא יודע מה התוכניות שלך בחיפה, אבל נראה לי שגם שם יש לחץ שתצטרך להתמודד איתו".

דברים קשים. בן שמעון ( צילום: יריב כץ )

היו"ר, שהגן על המאמן למרות הביקורת על התוצאות, החריף את הטון: "אתה מבין מה שעשיתי בשבילך, הגנתי עליך עם מבחן תוצאה כושל, ספגתי ביקורות רק בגלל הדרך שהאמנתי בה ללכת איתך עד הסוף. לא סתם החתמתי אותך לארבע שנים ואז אתה מקבל הצעה ממכבי חיפה וברגע אחד בורח. זה משהו שלא היה אף פעם בנבחרת, פגעת בנו, בשחקנים, בהתאחדות. גרמת לזילות הנבחרת".

"מה אתה קם ובורח"

זוארץ המשיך: "אתה הרי מכרת לי כל הזמן, גם אחרי ההפסד המביש לאירלנד, איך אתה מרים אותנו מזה, איך אתה לוקח אותנו ליורו והלכנו איתך". וסיכם: "לא מחזיק אותך בכוח, זה כבוד ענק לאמן את הנבחרת, תודה ולהתראות".

"אתה לא מבין כמה אני מאוכזב". מאירי ( צילום: אורן אהרוני )

גם מאירי, המקורב לבן־שמעון, לא הסתיר את עלבונו: "אתה לא מבין כמה שאני מאוכזב ממך. עם כל הכבוד מכבי חיפה זו לא נבחרת ישראל. הרי כל הזמן מכרת לנו שהחלום שלך זה להיות המאמן הלאומי. לא הצלחת ובכל זאת קיבלת מאיתנו את כל הגיבוי כי האמנו בדרך, שתשתפר ותגיע מוכן למוקדמות היורו. מה אתה קם והולך?"

כשרב"ש חזר לדבר על הלחץ שחווה ועל משפחתו, מאירי שאל: "תגיד, אם אין לך הצעה ממכבי חיפה, ויש לנו את כל המידע, היית קם והולך?" "לא, אבל תדעו שאתם אנשים מדהימים והיה כיף לעבוד אתכם", השיב המאמן.