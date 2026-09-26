אורנג' קואנטי מליגת ה-USL בארה"ב (השניה בחשיבותה אחרי ה-MLS), הודיעה על מינויו של דקל קינן לתפקיד המאמן הראשי לאחר שנפרדה מדני סטון בעקבות האכזבה מהתוצאות האחרונות.

אורנג' קואנטי מליגת ה-USL בארה"ב (השניה בחשיבותה אחרי ה-MLS), הודיעה על מינויו של דקל קינן לתפקיד המאמן הראשי לאחר שנפרדה מדני סטון בעקבות האכזבה מהתוצאות האחרונות.

אורנג' קואנטי מליגת ה-USL בארה"ב (השניה בחשיבותה אחרי ה-MLS), הודיעה על מינויו של דקל קינן לתפקיד המאמן הראשי לאחר שנפרדה מדני סטון בעקבות האכזבה מהתוצאות האחרונות.

נכון לכרגע הקבוצה נמצאת במקום ה-8 בבית המערבי עם 36 נקודות מ-25 משחקים (מאזן של 9 ניצחונות, 9 תוצאות תיקו ו-7 הפסדים). בליגת ה-USL שמונת הקבוצות הראשונות מכל בית מעפילות למשחקי הפלייאוף בתום העונה הסדירה.

נכון לכרגע הקבוצה נמצאת במקום ה-8 בבית המערבי עם 36 נקודות מ-25 משחקים (מאזן של 9 ניצחונות, 9 תוצאות תיקו ו-7 הפסדים). בליגת ה-USL שמונת הקבוצות הראשונות מכל בית מעפילות למשחקי הפלייאוף בתום העונה הסדירה.

נכון לכרגע הקבוצה נמצאת במקום ה-8 בבית המערבי עם 36 נקודות מ-25 משחקים (מאזן של 9 ניצחונות, 9 תוצאות תיקו ו-7 הפסדים). בליגת ה-USL שמונת הקבוצות הראשונות מכל בית מעפילות למשחקי הפלייאוף בתום העונה הסדירה.