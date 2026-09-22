המחאה באירלנד נגד קיום המשחקים נגד ישראל גוברת. הבוקר (שלישי) פורסם מאמר מערכת ב"אייריש טיימס" שבו נכתב ש"ההתאחדות האירית צריכה להשלים את המלאכה ולבטל את המשחק נגד ישראל. במה זה שונה מהאירוויזיון? האם זה סביר ששם נבטל את ההשתתפות שלנו בגלל ישראל אבל בכדורגל נשחק נגדה?".

כזכור, רשות השידור האירית RTE הודיעה בסוף השבוע כי תחרים את אירוויזיון 2027 לאחר שהחרימה את התחרות גם בשנה שעברה. הרשות כתבה כי עמדתה "נותרה ללא שינוי", תוך ציון "המשבר ההומניטרי בעזה ואובדן החיים".

המחאות נמשכות. נבחרת ישראל ( צילום: REUTERS/Irakli Gedenidze )

המאמר מתפרסם יממה לאחר שההתאחדות לכדורגל הגיבה לאמירה המקוממת של מאמן נבחרת אירלנד, היימיר הלגרימסון. "אמרתי בעבר שאנחנו לא משחקים עם רצח עם, אנחנו משחקים נגד רצח עם", אמר המאמן. "לכן אנחנו משחקים נגד ישראל, אנחנו לא משחקים עם ישראל".

בהתאחדות אמרו בתגובה: "הצלחנו לתרום לעולם בהמון תחומים, כולל מספר מרשים של פרסי נובל", נמסר מההתאחדות. "לצערנו, טרם מצאנו תרופה לטיפשות, לבורות ולצביעות כפי שהפגין מאמן נבחרת אירלנד. אנחנו לא משחקים עם בורות, צביעות וטיפשות, אלא נגד מי שמייצג אותן כמאמן".

The Irish people have let the players know - represent the Ireland jersey. Represent the people. #StopTheGame pic.twitter.com/wsRltvZ241 — Stop The Game (@StopTheGameEire) September 21, 2026

בנוסף, כ-100 מפגינים התאספו אמש מחוץ למלון שבו שוהה נבחרת אירלנד, בדבלין, וקראו לבטל את משחקיה הקרובים מול ישראל. המפגינים קראו בשמות שחקני הנבחרת והוסיפו: "אל תשחקו".