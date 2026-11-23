בסוף השבוע יתחדש מאבק האליפות, שהפועל ת"א היא חלק ממנו אחרי הפסקה של כ־15 שנה. בתום המחזור האחרון היא אפילו טיפסה לפסגת טבלת ליגת העל, וזו הזדמנות מצוינת לחזור לאחד הניצחונות הגדולים ביותר שלה, השבוע לפני 20 שנה, בכיכובם של האנשים שמובילים היום את הקבוצה: אליניב ברדה כמאמן וסלים טועמה כמנהל - 2:4 על פ.ס.ז', ועוד בפארק דה־פראנס. המבצר הצרפתי הזה נכבש כבר 13 שנה קודם, עם הניצחון 2:3 של הנבחרת במוקדמות המונדיאל ("מאיר תירגע", זוכרים?), אבל הפעם זה היה משחק במאני־טיים מבחינת הקבוצה הישראלית, בשלב הבתים של גביע אופ"א.

האדומים נחתו בפריז אחרי הפסד 2:0 לפנאתינייקוס ותיקו 2:2 עם ראפיד בוקרשט, והם היו צריכים להתעלות כדי לסיים באחד משלושת המקומות הראשונים שהובילו לשלב הבא, בבית שכלל גם את מלאדה בולסלאב הצ'כית. והם הגיעו גם עם המאמן שלהם, יצחק שום, שהיה חלק מאותו ניצחון של הנבחרת כעוזרו של שלמה שרף.

גלריה ( צילום מתוך ארכיון "ידיעות אחרונות" )

"זה היה אחד המשחקים הגדולים של הפועל ת"א בכל הזמנים", נזכר השבוע שום. "האמנו שאפשר לנצח, כי נבחרת ישראל ניצחה את צרפת באותו מגרש. כשאימנתי אף פעם לא אמרתי שקיבלתי הגרלה קשה. תמיד אמרתי שזה אפשרי. גם כשאימנתי את מכבי חיפה בצ'מפיונס ליג".

האמת היא שזו הייתה פ.ס.ז' אחרת, הרבה לפני שהחלה לזלול תארים בחסות הכסף הקטארי. היו לה אז רק שתי זכיות באליפות צרפת, האחרונה שבהן 12 שנה קודם לכן, ועל תארים באירופה לא היה בכלל מה לדבר. לגביע אופ"א היא הגיעה באותה שנה בזכות הזכייה שלה בגביע הצרפתי, אז בכל זאת אסור לזלזל. נראה היום קבוצה ישראלית שמנצחת את מחזיקת הגביע הצרפתי, גם אם מדובר בלאנס (לא כולם קומו).

הפועל ת"א הרגישה באותו משחק קצת כמו בבלומפילד, עם כ־3,500 אוהדים אדומים ביציעים שקיבלו חיזוק מהקהילה היהודית בפריז וגם, איך לא, עם עשרות חזיזים שהושלכו למגרש והכעיסו את השוטרים הצרפתים. גם על הדשא הפתיחה הייתה מהממת בזכות משחק גדול של טועמה (צמד ובישול) וגם הודות להגנה זוועתית של הקבוצה המארחת. פ.ס.ז', עם השוער מסגל נבחרת צרפת מיקאל לאנדרו, הברזילאי פאולו סזאר, הקשר ז'רום רוטן והפורטוגלי פדרו פאולטה, פשוט לא האמינה שזה קורה לה.

"מהמשחקים הגדולים של הפועל". יצחק שום ( צילום: עוז מועלם )

זה התחיל כבר אחרי שתי דקות ו־16 שניות: איבזיטו אוגבונה שלח כדור ארוך לטועמה, שבנגיעה אחת נעץ את הכדור ליד הקורה הנגדית. המארחים נכנסו להלם, מה שהוביל לשער השני כעבור ארבע דקות בלבד. טועמה שלח משמאל כדור רוחב בכוונה להגביה, אבל השוער לאנדרו הדף אותו בשלומיאליות אל תוך שערו.

פ.ס.ז' התעוררה ובדקה ה־14 פאולטה פרץ ממרכז השדה ומסר כדור עומק לפייר אל־פראו, שניצל טעות של הבלם חאבייר פאאס ובעט לרשת בין רגליו של השוער שביט אלימלך. הצרפתים המשיכו לתקוף ובדקה ה־24 אדוארד סיסה הגביה מאגף ימין לעבר הקורה הרחוקה - שם זינק על הכדור פאולטה, שחמק מוואליד באדיר ותומר חליבה כדי לנגוח את ה־2:2.

וכשנראה היה שהפועל ת"א בדרך להתמוטטות, הגיע שער נוסף שלה רגע לפני הירידה להפסקה והמשחק קיבל חותמת של טירוף: יוסי אבוקסיס הגביה כדור קרן לתיבת החמש, שם ניצל באדיר בלבול מוחלט בין ההגנה לשוער כדי לדחוק פנימה ולקבוע 2:3 מדהים. בדקה ה־57 הגיעה החותמת הסופית: ברדה חדר לרחבה בווירטואוזיות מימין, סילבן ארמן הוציא לו את הכדור אבל ישר לרגל של טועמה, שסיפק נגיעה רכה בחזרה לברדה, אשר מארבעה מטרים הקפיץ מול לאנדרו לרשת - 2:4 לא ייאמן להפועל ת"א.

כיכב גם כשחקן. אליניב ברדה ( צילום: טל שחר )

"היו לנו שחקנים מצוינים שכיף היה לראות אותם", אומר שום. "כמו שאנחנו עשינו 0:2, הם עשו 2:2 והכינו כבר את החגיגות, אבל הצלחנו במה שהרבה קבוצות לא מצליחות. הפועל ת"א תמיד הייתה קבוצה עם אופי של מלחמה, שנותנת מה שיש לה על המגרש, וזה גם מה שהם עשו בצרפת. מה אפשר להגיד אחרי משחק כזה? אתה רק עומד ומוחא כפיים לשחקנים".

אבל לא הכל היה ורוד בממלכה האדומה, שסבלה אז מבעיות כספיות. בזמן שהקבוצה שהתה בצרפת ועסקה בהכנות האחרונות לקראת המשחק נגד פ.ס.ז', הגיעו מעקלים מטעם עיריית ת"א למתחם וולפסון. הם פרצו את שערי המתחם, ניסרו מנעולים והעמיסו גביעים, רהיטים ואביזרי כושר. הם אף רשמו מספרים של מכוניות כדי לבדוק אם הן שייכות למועדון. מאוחר יותר הושג הסדר עם העירייה, הקבוצה קיבלה ארכה כדי להסדיר את חובותיה והציוד הוחזר על ידי המעקלים.

אימה מחוץ למגרש

ה־23 בנובמבר 2006 הפך ליום שחור בהיסטוריה של הכדורגל הצרפתי, ולא רק בגלל ההפסד של פ.ס.ז'. אחרי המשחק צעדה קבוצה של יהודים־צרפתים באחד הרחובות הסמוכים לאצטדיון, כשכמה חברים בארגון האולטראס "בולון בויז" החלו לצעוק לעברם "יהודים מסריחים" ו"מוות ליהודים". האוהדים חששו והתחילו לברוח.

השוטר הצרפתי אנטואן גראנומור חזה במתרחש והבחין במצוקה שלהם. הוא יצא מהרכב שלו בבגדים אזרחיים, קרא לאוהדי פ.ס.ז' להפסיק והודיע להם שהוא שוטר, אבל הם לא האמינו וקראו לו "כושי מלוכלך". גראנומור התחיל להרגיש מצוקה בעצמו וריסס לעבר חברי האולטראס גז מדמיע, אלא שהם לא נרתעו, התקרבו לעברו במהירות ואחד מהם הפיל אותו לקרקע.

השוטר, שחשש מלינץ', שלף אקדח וירה קליע שחורר את הריאה של האוהד מוניר דושאר, פילח את הגוף שלו ופגע בלבו של אוהד אחר, ז'וליאן קמנר, שמצא את מותו.