במכבי חיפה רוצים להמשיך את המומנטום מלפני הפגרה, במשחק החוץ מחר (20:30, טדי) נגד הפועל ירושלים. החבורה של ברק בכר סופרת ארבעה ניצחונות מחמישה משחקים מפתיחת העונה ושלושה ברציפות אחרי ה-2:3 על עירוני טבריה לפני היציאה לחלון הבינלאומי.

ניצחון מחר יקרב את הירוקים כדי נקודה אחת מהמוליכה, מכבי ת"א, ששמטה אתמול שתי נקודות יקרות ב-0:0 נגד בני סכנין.

בכר ( עמרי שטיין, ONE )

"היו לנו ארבעה ימים לעבוד ביחד", אמר המאמן במסיבת עיתונאים לקראת המשחק בבירה. "יש לנו סגל מלא למעט סדריק דון שנפצע. אנחנו במקום טוב, אבל יש לנו עוד המון לשפר והמשחק מחר יהיה חשוב מאוד".

על כך שהקהל הירוק יחרים את המשחק: "מבאס להגיע לירושלים בלי הקהל שלנו, כדורגל בלי קהל לא שווה. אבל אני יכול להבין אותם".