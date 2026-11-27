הפועל ת"א יצאה לפגרת הנבחרות כשהיא בפסגת ליגת העל ובשעה זו, כשהיא מתארחת אצל מכבי פ"ת תקווה באצטדיון שלמה ביטוח, היא תנסה להמשיך מהמקום שבו עצרה, במטרה לרשום ניצחון ליגה שביעי ברציפות ולשמור על המקום הראשון גם בסיום המחזור.

הקבוצה של אליניב ברדה מגיעה עם 25 נקודות, אחת יותר ממכבי ת"א ושלוש מעל הפועל באר שבע. במחזור הקודם היא גברה על באר שבע 0:1 בטרנר בזכות שער בתוספת הזמן, והשלימה רצף של שישה ניצחונות שבמהלכם ספגה פעם אחת בלבד. ניצחון נוסף יאפשר לה לפתוח, לפחות זמנית, פער של ארבע נקודות מהצהובים ולהעביר אליהם את הלחץ.

אלקוקין ודאפה חוגגים נגד באר-שבע ( צילום: עוז מועלם )

ברדה מגיע להתמודדות אחרי שהמועדון הודיע השבוע על הארכת חוזהו עד לסיום עונת 2028/29. המאמן, שהחזיר את הפועל לליגת העל והוביל אותה בעונה שעברה לרביעייה הראשונה, קיבל הבעת אמון נוספת מההנהלה וכעת ינסה להמשיך את פתיחת העונה המוצלחת גם אחרי הפגרה.

מנגד, מכבי פ"ת מגיעה מהמקום התשיעי עם עשר נקודות, ותנסה לעצור את המוליכה. המלאבסים ספגו 23 שערים בעשרת המחזורים הראשונים, ויצטרכו להציג שיפור הגנתי כדי להקשות על האורחת. אדר רטנר ואיברהימה סומה צפויים לשוב ולעמוד לרשות הקבוצה לאחר היעדרות ממושכת בשל פציעות.

מהלך המשחק

1': הפועל פותחת חזק. פלקאו הגביה כדור לרחבה, שפגע בשחקן הגנה של פתח תקווה, הגיע לדאפה - שהצליח לבעוט, אבל חלש ולמרכז השער.

25': קרייב ניצל טעות רצינית של חברון, וחטף את הכדור ברחבה, הצליח לעבור את חברון אך בעט שטוח מזווית קשה, וטיבי היה שם כדי להרחיק לקרן.

27': תרגיל קרן מענין של האדומים. ללינדאל מסר לקרייב שחיכה ברחבה, הקשר העביר כדור רוחב חזק, אך אווסו לא הצליח להגיע לכדור וחברון תפס בידיים.

הרכבים

מכבי פתח תקווה: דור חברון, אילוז' יאו, איתי ברוך, איתן טיבי, בשאר אבדאח, גיא דזנט.עידן כהן, גיא חדידה, אייל אינברום. לירן חזן, חוסה קורטס.