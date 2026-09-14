הפועל באר-שבע פתחה ברגל ימין שבוע עמוס, שבמהלכו תתמודד במקביל בליגת העל ובליגה האירופית. הניצחון אתמול (ראשון), 0:2 בחוץ על הפועל פ"ת, החזיר לקבוצה את הביטחון אחרי שני משחקי ליגה ללא ניצחון. כעת היא תצא לבוקרשט, שם תפגוש ביום רביעי את דינמו זאגרב הקרואטית במחזור הראשון של הליגה האירופית, ובשבת תארח את עירוני קריית־שמונה בטוטו־טרנר.

באר־שבע נאלצה להסתדר ללא אליאל פרץ המורחק ולוקאס ונטורה הפצוע. בשל העומס הצפוי, רן קוז'וך ביצע חמישה שינויים נוספים לעומת ההרכב שהובס 4:1 בידי מכבי ת"א במחזור הקודם. יוני סטויאנוב ואיתי חזות, שכמעט לא שותפו לאחרונה, קיבלו מקום ב-11, בעוד עידן נחמיאס, פורסון אמנקווה וז'ואאו ויקטור פתחו לראשונה העונה בהרכב בליגה.

גלריה שחקני באר-שבע חוגגים נגד פתח תקווה ( צילום: עוז מועלם )

מוחמד אבו רומי כבש את השער הראשון, ובמועדון שמחו במיוחד מכך שהמחליף חמודי כנעאן, שבו תולים תקוות גדולות לאחר עונה פושרת, התכבד בשער השני. בבאר־שבע יצאו מעודדים גם מהופעתו של ג'יבריל דיופ, שספג בתקופה האחרונה ביקורות רבות מהאוהדים. בסיום זכה הבלם לשירי עידוד מצד הקהל האדום, שהגיע בכמות גדולה לאצטדיון המושבה.

מחמאות קיבל גם ניב יהושוע, שהצטרף הקיץ ממכבי פ"ת ונדרש להנהיג את מרכז השדה בהיעדרם של ונטורה ופרץ. בסיום המשחק התייצב הקשר הצעיר לראשונה מאז הצטרפותו למסיבת העיתונאים ואמר: "הגעתי למועדון מהגדולים בארץ, אם לא הגדול ביותר. ובאמת כולם, אנשי הצוות, האנשים מהעיר, והקהל, כולם עזרו לי להתאקלם כמו שהתאקלמתי. אני חושב שגם מפה יש לי המון לאן להשתפר, ויש עבודה קשה לעשות".

יהושוע התייחס גם לכך שסבאח האזרית, שהדיחה את באר־שבע באופן דרמטי ממוקדמות ליגת האלופות, פגשה השבוע את מנצ'סטר יונייטד באולד טראפורד: "קודם כל זה מאוד מאוד כואב. בהתחלה חשבתי בכלל אם לראות את המשחקים, ובמיוחד את המשחק של סבאח נגד יונייטד באולד טראפורד. זה צובט, לא אשקר. היה לי הסכם עם ההורים שלי, שאנחנו נעשה הופעות טובות בליגה האירופית ואנחנו נוכיח לעצמנו שבסוף הכל זה לטובה. זה צובט. רצינו גם בשביל הקהל וגם כמובן בשבילנו, אני חושב שזה היה מדהים לקבל את הבמה בליגת האלופות. אבל בסוף מתקדמים. וגם איפה שאנחנו היום אנחנו צריכים להגיד תודה, כי זה לא מובן מאליו. ויש לנו עונה קשה, ואנחנו בטוחים שזה יהיה לטובה".

קוז'וך, שהתעמת במהלך המשחק עם צוות השיפוט וספג כרטיס צהוב, התלונן בסיום על היחס למאמנים בליגה. זאת לאחר שגם בהפסד למכבי ת"א התווכח עם השופט יגאל פריד.

רן קוז'וך נגד הפועל פתח תקווה ( צילום: עוז מועלם )

"אני אגיד את זה ככה, וחשוב שזה ייאמר. זכינו לשחק מעט משחקים באירופה השנה. בכל משחק היה שופט, והיו קוונים, והיה שופט רביעי, והיו שופטים בוואר. אני חושב שהזילות של צוותי השיפוט, בלי קשר לטעויות, הזילות של צוותי השיפוט במאמנים, זה עובר כל גבול", אמר המאמן.

"בכל משחק באירופה, אני לא הרגשתי שהיו שופטים. כשסיימנו כל משחק באירופה ירדנו, ואני זוכר את עצמי אומר לצוות שלי: 'וואלה, נראה כאילו לא היה שופט במשחק'. ועשו נגדנו טעויות, גם שם. אני חושב שהדרך שבה הם מדברים, הדרך שבה הם מתבטאים, היא מתחת לכל ביקורת. אני אומר את זה לא בלהט הרוחות, אבל אני חושב שחשוב מאוד שזה יאמר".