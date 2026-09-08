שלושה שיקולים מרכזיים הובילו את מכבי ת"א לבחור בקני מילר כאיש שיעמוד על הקווים העונה. הראשון היה ההצגה בגמר גביע המדינה מול הפועל באר-שבע. השני – דרישתם של השחקנים, שהתחברו לגישה שלו הרבה יותר מזו של ז'רקו לאזטיץ' או רוני דיילה. השלישי נבע מהקושי למצוא מאמן זר ראוי שיהיה מוכן להגיע לישראל בשל המצב הביטחוני. עבור מי שכל קריירת האימון שלו הסתכמה עד אז בתפקידי עוזר, המינוי היה סוג של הימור.

שלשום בטרנר הוכיח מילר שוב עד כמה הבחירה בו הייתה מדויקת. גם אם התקבלה בחלקה מתוך אילוץ, ולאחר שכמה ניסיונות להנחית שם נוצץ יותר לא צלחו, הנוקאאוט שהנחיל לרן קוז'וך היה מוחלט. הרביעייה המהדהדת שלשום הייתה המשך ישיר למפגש אלוף האלופים, שבו הצהובים הבקיעו שלישייה בבאר־שבע וזכו בתואר הראשון של העונה.

גלריה מוכיח שוב ושוב - הבחירה הייתה נכונה ( צילום: אתר מכבי ת"א )

נפש של שחקן

למילר יש סגולה שמחברת אליו שחקנים. במובן הזה הוא מזכיר את רובי קין, גם אם האירי הגיע למכבי ת"א אחרי קריירת משחק מפוארת בהרבה. הסקוטי מכיר היטב את נפש הכדורגלן ואת הדינמיקה בחדר ההלבשה. הוא מחוספס, היה כוכב בליגה המקומית ובנבחרתו, וצבר ניסיון רב כעוזר עד שקיבל את המושכות בקריית־שלום בפברואר האחרון. זה קרה לאחר הבושות שהמיט על המועדון דיילה, המנטור שהביא אותו, בעקבות מסעות האלכוהול בעיר הגדולה והתלונה נגדו על הטרדת נהגת מונית אחרי אחד הבילויים הליליים.

מילר שיחק בגלזגו ריינג'רס, עבר ליריבה המושבעת סלטיק ולאחר מכן חזר לכחולים לשתי קדנציות נוספות. במדי נבחרת סקוטלנד רשם 69 הופעות לאורך 12 שנה. הוא חיית משחק ובעיקר אדם בעל אופי מיוחד. לפני שקיבל את התפקיד בקריית־שלום, צבר בסך הכל שש שנים כעוזר באוסטרליה ובסקוטלנד, ובהמשך לצידו של דיילה באמירויות, באטלנטה יונייטד ובמכבי ת"א. לא בכדי, כאשר במועדון החליטו לפרק את הכוורת שהביא איתו הנורווגי, דווקא מילר נשאר. הוא הרחיק את עצמו לחלוטין מכל אותם בילויים, וכבר אז נתפס בעיני השחקנים כמאמן המיועד. הם הוקסמו מאישיותו והעריכו את יכולותיו.

מילר כשחקן נבחרת סקוטלנד ( צילום: gettyimages )

את טביעת היד המקצועית שלו היה אפשר לראות היטב מול באר־שבע. זה היה המשחק הראשון ללא רוי רביבו, ששיחק מאוחר יותר בהפסד של אלצ'ה 3:2 לריאל סוסיאדד כאשר נכנס כמחליף בדקה ה־81. נועם בן־הרוש תופקד כמגן שמאלי, עוד לפני חזרתם של שגיב יחזקאל ודני גרופר. גם אושר דוידה שידרג משמעותית את יכולתו, אף שבעיית קבלת ההחלטות הכרונית עדיין מלווה אותו, וטייריס אסאנטה נדחק החוצה.

כל אלה מסבירים כיצד מינוי שהחל כסוג של ברירת מחדל הפך לקונצנזוס מוחלט בחדר ההלבשה. אחד ממליצי היושר המרכזיים היה דור פרץ. גם כשעתידו במועדון עוד היה מוטל בספק, הקפטן הבהיר שמילר הוא האיש הנכון במקום הנכון. לכך הצטרף יתרון משמעותי נוסף: ההיכרות המוקדמת עם קבוצה שמרבית השלד שלה נשאר. שינוי חשוב נוסף בכוורת היה קידומו של אבי ריקן ממחלקת הנוער. מי ששיחק במכבי עד לפני שנים אחדות הפך לבורג משמעותי במעטפת של המאמן, ולישראלי הראשון שמשמש כעוזר בעידן הצוותים הזרים.

אלא שהדרך לפתיחת העונה המרשימה בליגה לא הייתה חלקה. מה שהתחיל ברגל ימין מול שריף טירספול במוקדמות הליגה האירופית, הסתיים בכישלון ובהדחות מול קבוצות שאינן מאריות היבשת כמו צסק"א סופיה ולוגאנו. זו הייתה שוב מכבי הרדומה של הקיץ, שלא הגיבה בזמן. המנהל המקצועי הבלגי סטיבן ונהרן הגיע בשלב מאוחר למדי, ולא באמת היה מסוגל לעזור, בוודאי לנוכח חוסר היכרותו עם השוק המקומי.

כמיטב המסורת, המועדון התעורר הפעם ממש לקראת קו הסיום וביצע את הפעולות הנכונות, בין היתר בזכות הקשרים האישיים הרבים של מילר. זו סיבה נוספת להתעקשותו של מיץ' גולדהאר להמשיך עם כוורת של לגיונרים ולא לפנות לשוק הישראלי, אף שזה סיפק בעונה שעברה שני מאמנים מצוינים כמו רן קוז'וך וברק יצחקי.

ההתעקשות משתלמת. מיץ' גולדהאר ( צילום: עוז מועלם )

הכישלון באירופה לא גלש לליגה. "מילר עשה בית ספר לקוז'וך. שביעייה בשני משחקים בטרנר, באלוף האלופים ובליגה, היא הרבה יותר מאמירה מבחינתנו. אנחנו הקבוצה הטובה בליגה עם המאמן הטוב בליגה", אמר גורם במכבי לאחר הניצחון הגדול בבאר־שבע.

הסטטיסטיקה היבשה המחישה את הפערים המקצועיים: 7:22 בניסיונות הבקעה ו־2:13 בבעיטות למסגרת. אחרי שלושת המחזורים הראשונים הצהובים מושלמים עם תשע נקודות ו־12 שערי זכות – ממוצע של ארבעה למשחק. הם כבשו חמישייה מול הפועל ירושלים, שלישייה נגד מכבי חיפה ורביעייה בטרנר. בשני תארח הקבוצה את הדרבי התל־אביבי לקרב בין הראשונה לשנייה, מפגש ראשון מסוגו במעמד הזה אחרי כמעט רבע מאה.

איתות מטורונטו

גם השינוי שעברה מכבי בשבועות האחרונים מלמד לא מעט על דרך הניהול של גולדהאר. הבעלים פועל פעמים רבות כמו פלורסנט – לוקח לו זמן להידלק. המרחק מישראל, העובדה שכבר אינו מגיע לכאן, הפיכתו לאבא ועסקיו הרבים בצפון אמריקה מקשים עליו לנהל במהירות, אף שלעתים זה בדיוק מה שנדרש בכדורגל. ג'ורדי קרויף, המנהל המקצועי המצליח ביותר בתקופתו, יכול להעיד על כך יותר מכל אחד אחר.

אלא שהפעם גולדהאר התעורר. גם בקיץ הזה נמכרו שני שחקני בית מובילים בסכום כולל של שמונה מיליון יורו: רביבו עבר ממש ברגע האחרון לאלצ'ה תמורת 2.5 מיליון יורו, ולפניו נמכר סייד אבו־פרחי לקולורדו ב־5.5 מיליון יורו. לצד מחאת האוהדים, ביצעה מכבי שני מהלכים מנצחים – ונראה כי עד לסגירת חלון ההעברות ברביעי הבא יצטרפו עוד שני שחקנים.

עד לשריקת הפתיחה מול מכבי חיפה, השחקן היחיד שהגיע הקיץ ונועד להרכב היה הסלובני אסטר סוקלר, שכבש שלשום צמד נגד באר־שבע. לאחר מכן הצטרפו גבי קניקובסקי וג'יימס טברניר, שהיה יבוא אישי של מילר.

ייבוא אישי. טברנייר נגד באר-שבע ( צילום: עוז מועלם )

גולדהאר ראה מרחוק את הכספים שהתבזבזו על השקעות לא נכונות של בן מנספורד וג'ק אנגלידיס. 1.8 מיליון יורו שולמו עבור קרווין אנדרדה, שרק ברגע האחרון ובקושי רב הושאל לוולוס הקטנה מיוון, וצפוי לחזור לקריית־שלום בעוד כמה חודשים. גם הייטור נרכש מגיור וזמן קצר לאחר מכן כבר הושאל. הבעלים הבין שנדרש שינוי מהיר בפונקציות המקצועיות.

"רק יומיים לפני החתימה סגרתי במכבי ת"א", חשף קניקובסקי, הרכש הישראלי המרשים ביותר של הצהובים. חזרתו המחישה עוד כישלון ניהולי של מכבי הקודמת, זו שגולדהאר החליט להחליף. עשרה חודשים בלבד לאחר שהקשר עזב, נאלץ המועדון לשלם לפרנצווארוש 1.2 מיליון יורו כדי להחזירו, להכפיל את שכרו ל־525 אלף יורו ולשאת בעלויות מס של מאות אלפי שקלים נוספים. כל זאת לאחר שבהנהלה סירבו להוסיף 100 אלף יורו לשכרו כדי להשאירו מלכתחילה.

וגם העסקה הזאת נסגרה בפוטו־פיניש. רק בשבת שעברה הושג הסיכום עם קניקובסקי, שחתם כעבור יומיים. התרומה של הקשר ניכרה כבר שלשום: פתיחת הרגליים במהלך שהוביל לשער של הליו וארלה אחרי 49 שניות, המסירה לסוקלר שהסתיימה בסחיטת הפנדל והמעורבות גם בכיבוש השלישי. בליגה שלנו מדובר בשובר שוויון אמיתי.

יבוא אישי

רכש מרשים נוסף הוא כאמור טברניר, שמודה כי אלמלא מילר, ספק אם היה יודע היכן ישראל ממוקמת על המפה. המגן בעל מספר השערים והבישולים הגבוה ביותר באי הבריטי, מלך שערי הליגה האירופית בעבר ובעיקר קפטן גלזגו ריינג'רס, הגיע לסיים את הקריירה בניסיון לזכות באליפות עם מי ששיחק לצידו במשך שלוש שנים בסקוטלנד.

לפני הניסינות לצרף שני שחקנים עד לסגירת החלון, מכבי חייבת לפתור את סוגיית יון ניקולאסקו, שאינו מוכן לעזוב. במועדון יצטרכו להחליט אם להקפיאו ולהנחית במקומו שחקן כנף. מטרה נוספת היא לצרף לפחות ישראלי אחד לעמדת החלוץ, כאשר מכבי חיפה העבירה מסר ברור שלפיו לא תשחרר את גיא מלמד.

ברומניה פורסם כי יאניס חאג'י הרומני, בנו של גיורגי חאג'י האגדי, שהיה מועמד בעבר למכבי ת"א ומשחק כיום באלניאספור הטורקית, קיבל הצעה להצטרף תמורת שכר של חצי מיליון יורו. הוא שוקל אותה משום שאינו מסתדר בליגה, וכמובן שגם אותו מכיר מילר מימיו בגלזגו.