רן בן שמעון הוצג היום (שני) כמאמנה החדש של מכבי חיפה - מהלך שנחשף ב-ynet. והתייחס להחלטתו לעזוב את נבחרת ישראל, לביקורת שספג ולציפיות ממנו בכרמל. לצדו התייצב המנהל המקצועי ליאור רפאלוב, שסיפר על הפרידה מברק בכר ועל החיפושים שהובילו לבחירה במאמן הלאומי היוצא.

"הסברתי שהייתי בצומת ולקחתי את ההחלטה הכי טובה לי", אמר בן שמעון. "מבין שיש כאלה שנפגעו ממנה, רוצה להתנצל בפני מי שנפגע ממנה. אני אוהב את השחקנים בנבחרת ואת האנשים שניהלו". המאמן הזכיר את הקושי להתאושש מ"טראומת אירלנד" ואת ההתלבטויות שליוו אותו, והדגיש: "אי אפשר לדבר איתי על לאומיות".

גלריה בן שמעון במסיבת העיתונאים במכבי חיפה ( צילום: גיל נחושתן )

בן שמעון הבהיר כי גם במשחקו האחרון בתפקיד היה מחויב לחלוטין לנבחרת. "עליתי למשחק האחרון בנבחרת כשרק נבחרת ישראל בראש שלי", אמר. "הייתי מרוכז מאוד במשחקי הנבחרת". לדבריו, הוא מקבל ביקורת ומבין את האכזבה מהחלטתו, אך מתקשה לקבל את האופן שבו בחרו חלק ממבקריו להתבטא: "אני פחות מבין את ההשתלחויות האישיות לגופו של אדם ולא לגופו של עניין. הרבה תפסו טרמפ, זה בסדר, אני מרגיש טוב עם עצמי ונמצא באתגר חדש. צריך לשמור את כל האנרגיות שלי".

כשנשאל על התדמית שדבקה בו ועל הכינויים "מערבב" ו"בלנדר", סיפר המאמן גם על המחיר האישי של התקופה האחרונה. "לא יכול להגיד שהיה לי קל. הילד שלי בא אליי, וזו מורכבות די גדולה. אני יודע מי אני", אמר. לצד זאת, ציין כי התקופה סייעה לו להבין מי עומד לצדו: "הרבה יותר ברור לי מי אוהב אותי", והוסיף: "אני רואה מי אמיתי בחיי".

"יש הרבה אנשים שהתנהגו בצורה קיצונית וזה שלהם, לא שלי. אני בטוח בדרך שבה אני הולך", המשיך בן שמעון. "זה מועדון שרציתי להגיע אליו הרבה מאוד שנים". הוא הבהיר כי גם ביקורת שתגיע בהמשך לא תפגע בתשוקה שלו למקצוע: "לא יירד לי הלהט לכדורגל".

המאמן נשאל גם על האפשרות לזכות עם הירוקים באליפות השנייה בקריירה, וניצל את התשובה כדי להשיב לטענות על התמודדותו עם לחץ. "ראיתי שמישהו כתב שאני לא עומד בלחצים. מעניין. אני לא עומד בלחצים? רק משפט אחד — חמש שנים בק"ש, ארבע באשדוד ושלוש בקפריסין. אני אוהב לעשות תהליכים ולהיקשר לאנשים, אז אני מאמין מאוד".

רפאלוב חזר לרגע שבו הבין כי הקדנציה של בכר הסתיימה, אחרי התבוסה למכבי נתניה. "בכר קרא לי אחרי נתניה, נתן חיבוק וביקש לקרוא ליענקל'ה ואמר שהוא לא יכול להמשיך יותר", סיפר. "חבל לי מאוד שהגענו לרגע הזה, התחלנו לבנות משהו חדש ולצערי עוד לא רואים תוצאות שגורמות לנו להיות גאים".

בן שמעון ורפאלוב במסיבת העיתונאים במכבי חיפה ( צילום: גיל נחושתן )

בהמשך ביקש המנהל המקצועי להודות למאמן היוצא: "הוא חבר אמיתי, מעבר לכדורגל, היו לנו הרבה רגעים טובים יחד. לצערי זה לא עבד. משחק ההגנה הביא אותנו למצב עם שלושה הפסדים רצופים. זה לא נעים לאף אחד, צריך להסתכל על העובדות ועל המספרים ולהתמודד איתם. עושים את השינויים הנדרשים".

לדברי רפאלוב, בשבועיים שלאחר הפרידה מבכר התקיימו פגישות ושיחות רבות עם סוכנים ועם מאמנים זרים, חלקם פנויים ואחרים תחת חוזה. "מהר מאוד אחרי שיחות עם נשיא המועדון והצוות הניהולי, הגענו לתובנות שלהביא מאמן זר כרגע בפרק הזמן הזה לא נכון עבורנו", הסביר.

רפאלוב הדגיש כי שחר הנחה להימנע מפגיעה במועדונים ישראליים באמצעות צירוף מאמן שנמצא תחת חוזה. "רן תחילה לא היה ברשימה, כמאמן נבחרת ישראל, אבל לאחר שעשינו את הבדיקות מול ראשי ההתאחדות וקיבלנו אור ירוק ליצור קשר עם רן - אני חושב שבכל אחד מיענקל'ה ומטה, השם שלו הפך להיות בטופ. אני מאוד שמח שהצלחנו".

המנהל המקצועי התייחס גם לאחריותו למצב הקבוצה. "מסכים שתחלופה גדולה של מאמנים היא לא בריאה למועדון. האם אני עושה חשבון נפש? בוודאי שכן, לא נקי מטעויות וגם אטעה בעתיד", אמר. באשר לתפקידו לצד המאמן, הבהיר: "בסופו של דבר רן או כל מאמן אחר שיעבוד איתי, יבין שאין לי שום רצון להיות על הדשא כמאמן".

רפאלוב עדכן גם במצבו של השוער עמרי גלזר, וסיפר כי התקבלה הודעה על שבר באגודלו. "הדוקטור ממליץ על ניתוח כמה שיותר מהר. עוד לא פגשתי אותו אחרי שהוא חזר. זו בשורה רעה מאוד מבחינתנו", אמר. "אחרי שאדבר איתו אבין איך הוא מרגיש ונראה איך מתמודדים".