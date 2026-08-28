הקבוצה של אליניב ברדה הציגה משחק אמיץ ונחוש, במיוחד בגומלין, אך התקשתה לתרגם את המצבים שאליהם הגיעה לשער. בסופו של דבר, שער אחד הכריע את ההתמודדות ועצר את המסע האירופי של הפועל, לאחר שישה משחקים בקמפיין.

הקבוצה של אליניב ברדה הציגה משחק אמיץ ונחוש, במיוחד בגומלין, אך התקשתה לתרגם את המצבים שאליהם הגיעה לשער. בסופו של דבר, שער אחד הכריע את ההתמודדות ועצר את המסע האירופי של הפועל, לאחר שישה משחקים בקמפיין.

הקבוצה של אליניב ברדה הציגה משחק אמיץ ונחוש, במיוחד בגומלין, אך התקשתה לתרגם את המצבים שאליהם הגיעה לשער. בסופו של דבר, שער אחד הכריע את ההתמודדות ועצר את המסע האירופי של הפועל, לאחר שישה משחקים בקמפיין.

"תחושת אכזבה מאוד גדולה", אמר ברדה בסיום. "היינו שווים אם לא עדיפים. הייתה הרגשה שהיינו שם לגמרי. היינו הרבה יותר טובים מאשר במשחק הראשון. שיפרנו הרבה מאוד אלמנטים. מאכזב. על חודו של שער, עם ההזדמנויות שהיו לנו".

"תחושת אכזבה מאוד גדולה", אמר ברדה בסיום. "היינו שווים אם לא עדיפים. הייתה הרגשה שהיינו שם לגמרי. היינו הרבה יותר טובים מאשר במשחק הראשון. שיפרנו הרבה מאוד אלמנטים. מאכזב. על חודו של שער, עם ההזדמנויות שהיו לנו".

"תחושת אכזבה מאוד גדולה", אמר ברדה בסיום. "היינו שווים אם לא עדיפים. הייתה הרגשה שהיינו שם לגמרי. היינו הרבה יותר טובים מאשר במשחק הראשון. שיפרנו הרבה מאוד אלמנטים. מאכזב. על חודו של שער, עם ההזדמנויות שהיו לנו".

למרות ההדחה, ברדה בחר להסתכל על הדרך שעשתה קבוצתו בחיוב. "אני מאוד גאה בשחקנים. משחק נהדר. הכנה מנטלית ואמונה גדולה שאפשר לעבור. המסע שלנו לצערי נקטע ומסתיים, וכבר ביום ראשון מתחילה הליגה, הלחם והחמאה שלנו. נרצה לשחזר את ההישג שהביא אותנו לאירופה העונה".

למרות ההדחה, ברדה בחר להסתכל על הדרך שעשתה קבוצתו בחיוב. "אני מאוד גאה בשחקנים. משחק נהדר. הכנה מנטלית ואמונה גדולה שאפשר לעבור. המסע שלנו לצערי נקטע ומסתיים, וכבר ביום ראשון מתחילה הליגה, הלחם והחמאה שלנו. נרצה לשחזר את ההישג שהביא אותנו לאירופה העונה".

למרות ההדחה, ברדה בחר להסתכל על הדרך שעשתה קבוצתו בחיוב. "אני מאוד גאה בשחקנים. משחק נהדר. הכנה מנטלית ואמונה גדולה שאפשר לעבור. המסע שלנו לצערי נקטע ומסתיים, וכבר ביום ראשון מתחילה הליגה, הלחם והחמאה שלנו. נרצה לשחזר את ההישג שהביא אותנו לאירופה העונה".

גם עומרי אלטמן התקשה להסתיר את תחושת ההחמצה. "הרגשנו שאנחנו יכולים לעשות את זה, מהדקה הראשונה. הרגשנו שווים אם לא טובים מהם. בסוף, זה נמדד בפרטים הקטנים ברמות האלה, וחבל", אמר.

גם עומרי אלטמן התקשה להסתיר את תחושת ההחמצה. "הרגשנו שאנחנו יכולים לעשות את זה, מהדקה הראשונה. הרגשנו שווים אם לא טובים מהם. בסוף, זה נמדד בפרטים הקטנים ברמות האלה, וחבל", אמר.

גם עומרי אלטמן התקשה להסתיר את תחושת ההחמצה. "הרגשנו שאנחנו יכולים לעשות את זה, מהדקה הראשונה. הרגשנו שווים אם לא טובים מהם. בסוף, זה נמדד בפרטים הקטנים ברמות האלה, וחבל", אמר.