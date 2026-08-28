הפועל ת"א נפרדה אתמול (חמישי) מאירופה לאחר שהודחה בשלב הפלייאוף של מוקדמות הקונפרנס-ליג על-ידי אטאלנטה. האדומים, שנתנו פייט לאורך 180 דקות לקבוצה האיטלקית - שזכתה בליגה האירופית רק לפני כשנתיים - נוצחו 1:0 במשחק ה"ביתי" שנערך במישקולץ שבהונגריה, והיו קרובים מאוד לחולל הפתעה גדולה.
הקבוצה של אליניב ברדה הציגה משחק אמיץ ונחוש, במיוחד בגומלין, אך התקשתה לתרגם את המצבים שאליהם הגיעה לשער. בסופו של דבר, שער אחד הכריע את ההתמודדות ועצר את המסע האירופי של הפועל, לאחר שישה משחקים בקמפיין.
"תחושת אכזבה מאוד גדולה", אמר ברדה בסיום. "היינו שווים אם לא עדיפים. הייתה הרגשה שהיינו שם לגמרי. היינו הרבה יותר טובים מאשר במשחק הראשון. שיפרנו הרבה מאוד אלמנטים. מאכזב. על חודו של שער, עם ההזדמנויות שהיו לנו".
המאמן התייחס גם לאפשרות שהמועדון יתחזק בעקבות ההדחה: "אנחנו תמיד ערניים בשוק ותמיד נהיה מוכנים להגיב במידת הצורך".
למרות ההדחה, ברדה בחר להסתכל על הדרך שעשתה קבוצתו בחיוב. "אני מאוד גאה בשחקנים. משחק נהדר. הכנה מנטלית ואמונה גדולה שאפשר לעבור. המסע שלנו לצערי נקטע ומסתיים, וכבר ביום ראשון מתחילה הליגה, הלחם והחמאה שלנו. נרצה לשחזר את ההישג שהביא אותנו לאירופה העונה".
גם עומרי אלטמן התקשה להסתיר את תחושת ההחמצה. "הרגשנו שאנחנו יכולים לעשות את זה, מהדקה הראשונה. הרגשנו שווים אם לא טובים מהם. בסוף, זה נמדד בפרטים הקטנים ברמות האלה, וחבל", אמר.
אלטמן הקדיש את דבריו גם לאוהדי הקבוצה, שליוו אותה לאורך הקמפיין האירופי. "אין לי מילים לאוהדים. גם אחרי ההפסד. לא חושב שיש דבר כזה באירופה. הם היו איתנו שישה משחקים, שישה מסעות מרגשים, כיפיים. חוויה מדהימה, באמת. אני בטוח שזו רק ההתחלה ונתחיל מסורת. שאפו לאוהדים שהיו שם מהדקה הראשונה ועד האחרונה, וגם אחרי המשחק".
"הפועל כמעט היממה את אטאלנטה"
למרות התוצאה, באיטליה התרשמו מאוד מהיכולת שהפגינה הפועל ת"א. ב"קוריירה דלו ספורט" החמיאו לאדומים וכתבו כי "הפועל ת"א נראתה טוב, היא קיבלה דחיפה משמעותית מהקהל שלה". עוד צוין כי "האדומים תקפו והכניסו את הגנת אטאלנטה ללחץ אדיר", וכי הקבוצה הישראלית "בנתה את ההתקפות שלה עם הרבה מאוד מחשבה".
גם ב"גאזטה דלו ספורט" העניקו מחמאות להפועל. "הפועל ת"א שלטה לחלוטין בפתיחת המשחק", נכתב, תוך שהודגש כי הקבוצה של מאוריציו סארי "נדחקה אחורה והתקשתה לצאת קדימה".
גם ב"סקיי ספורט איטליה" התרשמו: "האדומים תקפו בסבלנות, זו קבוצה מסוכנת מאוד שכמעט היממה את אטאלנטה. הפועל הוכיחה שהיא איכותית, היא הייתה משוכה קשה".