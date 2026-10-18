בוקר מטלטל בכדורגל הישראלי: יחידת להב 433 במשטרה פשטה הבוקר (ראשון) על בתים של חברי הנהלה בקבוצה בליגת העל בעקבות חשדות לחוזים כפולים ועבירות כלכליות, ועצרה מספר מחבריה. שוטרי מפלג שוחד והימורים בספורט יאל"כ להב 433 עצרו ארבעה חשודים בחשד לעבירות פליליות וכלכליות.
על פי הודעת המשטרה, "במהלך החודשים האחרונים מתנהלת במפלג שוחד והימורים בספורט ביאל"כ להב 433 חקירה סמויה בחשד לעבירות פליליות חמורות הקשורות לקבוצת הכדורגל. החקירה המשולבת מתנהלת בשת"פ עם ההתאחדות לכדורגל, רשות המסים יח' יהלום, ביטוח לאומי ורשות התאגידים- רשמת העמותות".
במסגרת החקירה "עלה חשד לביצוע עבירות של קבלת דבר במרמה, רישום כוזב במסמכי תאגיד, זיוף, הלבנת הון, עבירות לפי פק' מס הכנסה, עבירות על פי חוק הביטוח הלאומי וחוק הגנת השכר, לרבות חשדות לעבירות של אי דיווח לרשויות המס על שכר ששולם לשחקנים". על פי המשטרה, היקפי העבירות: עשרות מיליוני שקלים.
על פי החשד העבירות בוצעו באופן שיטתי ולאורך ארבע עונות. היום, עם המעבר לשלב הגלוי של החקירה עצרו שוטרי היאל"כ ארבע חשודים מרכזיים אשר על פי החשד הינם מחוללי העבירות, בוצעו תפיסות של רכבי יוקרה ונדל"ן. בנוסף, על פי הודעת המשטרה, "בכוונת היחידה לזמן עשרות שחקני כדורגל לחקירה בימים הקרובים. כמו כן, עומדת היחידה ורשות המסים לזמן עשרות שחקנים של הקבוצה, בעבר ובהווה, לחקירות בנידון".