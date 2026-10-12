שינו זוארץ צפוי להמשיך בתפקידו כיו"ר ההתאחדות לכדורגל, לאחר שנותר המועמד היחיד שמועמדותו תועבר לבחינת ועדת הכשירות. יריבו, עיסאווי פריג', לא עמד בדרישת הסף של הגשת כתבי תמיכה מקבוצות המחזיקות בלפחות 10% מקולות בעלי זכות ההצבעה.
המועד האחרון להגשת המועמדויות הסתיים אמש (ראשון) ב-23:59, ועד אליו הוגשו מועמדויותיהם של זוארץ ופריג'. השניים צירפו את המסמכים הנדרשים, ובהם קורות חיים, תצהיר מועמד וכתבי תמיכה מקבוצות בהתאחדות.
לאחר בדיקת כתבי התמיכה, שבמסגרתה נגרעו כתבים לא תקינים, כאלה שבוטלו וכפולים, נמצא כי זוארץ זכה לתמיכת קבוצות המחזיקות ב-1,070 מתוך 1,277 הקולות – כ-83.7%. פריג', לעומתו, השיג תמיכה המייצגת 94 קולות בלבד, כ-7.3%, ולכן לא הגיע לרף הנדרש בתקנון.
בעקבות התוצאות, רק מועמדותו של זוארץ תועבר לוועדה לבחינת כשירות מועמדים לכהונת יו"ר ההתאחדות. המשמעות היא שהיו"ר המכהן נותר ללא מתחרה, בדרך להמשך כהונתו, בכפוף לאישור כשירותו.