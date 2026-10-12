שינו זוארץ צפוי להמשיך בתפקידו כיו"ר ההתאחדות לכדורגל, לאחר שנותר המועמד היחיד שמועמדותו תועבר לבחינת ועדת הכשירות. יריבו, עיסאווי פריג', לא עמד בדרישת הסף של הגשת כתבי תמיכה מקבוצות המחזיקות בלפחות 10% מקולות בעלי זכות ההצבעה.

שינו זוארץ צפוי להמשיך בתפקידו כיו"ר ההתאחדות לכדורגל, לאחר שנותר המועמד היחיד שמועמדותו תועבר לבחינת ועדת הכשירות. יריבו, עיסאווי פריג', לא עמד בדרישת הסף של הגשת כתבי תמיכה מקבוצות המחזיקות בלפחות 10% מקולות בעלי זכות ההצבעה.

שינו זוארץ צפוי להמשיך בתפקידו כיו"ר ההתאחדות לכדורגל, לאחר שנותר המועמד היחיד שמועמדותו תועבר לבחינת ועדת הכשירות. יריבו, עיסאווי פריג', לא עמד בדרישת הסף של הגשת כתבי תמיכה מקבוצות המחזיקות בלפחות 10% מקולות בעלי זכות ההצבעה.

המועד האחרון להגשת המועמדויות הסתיים אמש (ראשון) ב-23:59, ועד אליו הוגשו מועמדויותיהם של זוארץ ופריג'. השניים צירפו את המסמכים הנדרשים, ובהם קורות חיים, תצהיר מועמד וכתבי תמיכה מקבוצות בהתאחדות.

המועד האחרון להגשת המועמדויות הסתיים אמש (ראשון) ב-23:59, ועד אליו הוגשו מועמדויותיהם של זוארץ ופריג'. השניים צירפו את המסמכים הנדרשים, ובהם קורות חיים, תצהיר מועמד וכתבי תמיכה מקבוצות בהתאחדות.

המועד האחרון להגשת המועמדויות הסתיים אמש (ראשון) ב-23:59, ועד אליו הוגשו מועמדויותיהם של זוארץ ופריג'. השניים צירפו את המסמכים הנדרשים, ובהם קורות חיים, תצהיר מועמד וכתבי תמיכה מקבוצות בהתאחדות.