נבחרת ישראל תפתח מחר (חמישי, 21:45) את קמפיין ליגת האומות במשחק החוץ מול אוסטריה. "אנחנו רוצים לפתוח טוב ולנצח, עם משחק טוב", אמר המאמן ראלף ראנגניק לקראת ההתמודדות. "נבחר את השחקנים שנראו הכי רעננים ודינמיים בקבוצות שלהם ובאימונים כאן ביומיים האחרונים".

על החבורה של רן בן שמעון, אמר הגרמני בן ה-68: "מדובר בנבחרת שאוהבת להחזיק בכדור, לבנות את המשחק מאחור ולחפש פתרונות באמצעות משחק מסירות".

"ישראל אוהבת להחזיק את הכדור". ראנגניק ( צילום: Reinhard EISENBAUER / various sources / AFP )

המשחק מחר יהיה ה-50 של ראנגניק בתפקיד מאמן נבחרת אוסטריה, נתון שלדבריו כלל לא היה מודע אליו. "אבל כשמסתכלים כמה זמן מאמנים אחרים נמצאים בתפקיד, זה בהחלט מספר די משמעותי", אמר המאמן הגרמני.

באשר לממד הפוליטי סביב ההתמודדות, אמר: "זו לא הפעם הראשונה שאוסטריה משחקת מול ישראל. המיקוד שלנו הוא באופן ברור במשחק כדורגל. כל המלחמות בעולם הזה הן חסרות היגיון לחלוטין וגובות חיי אדם שלא לצורך. אני מאחל שכולם יבינו שיש להם אחריות על הכוכב הזה ויפעלו לכך שכל בני האדם יוכלו לחיות בשלום".

ראנגניק אישר כי שוער ורדר ברמן, אלכסנדר שלגר, יפתח בשער מול ישראל, אף שהוא אינו זוכה לדקות משחק קבועות בבונדסליגה. "כרגע אני לא רואה בכך בעיה, כי הוא שיחק בגביע הגרמני ולפני כן הציג מונדיאל מצוין. אבל כפתרון לטווח ארוך, נצטרך לראות מה המשמעות של זה", אמר.