מכבי חיפה ממשיכה לחפש את הדרך לצאת מהתקופה הקשה. הירוקים נכנעו אמש (שני) 2:1 להפועל ת"א בבלומפילד, וסיימו עוד ערב מאכזב שהותיר לא מעט שאלות לקראת המשך העונה. במועדון מאוכזבים מההפסד השלישי העונה מול אחת הקבוצות הגדולות, אך לצד זאת שואבים עידוד מהיכולת ומהשליטה של הקבוצה בחלקים מהמשחק, בעיקר במחצית השנייה.

אחרי התבוסה 5:2 להפועל באר-שבע במחזור הקודם, בחיפה קיוו לראות תגובה משמעותית מצד השחקנים, אלא שגם הפעם הקבוצה ירדה מהמגרש ללא נקודות. שני ההפסדים הרצופים מול יריבות משמעותיות ממחישים את גודל האתגר שעומד בפני ברק בכר והצוות המקצועי, שיצטרכו למצוא פתרונות כדי להחזיר את הקבוצה למסלול.

גלריה שני הפסדים רצופים. שחקני חיפה בבלומפילד ( צילום: עוז מועלם )

יצטרך למצוא פתרון. בכר ( צילום: עוז מועלם )

התחושות בחדר ההלבשה של הירוקים בסיום היו קשות, והשחקנים נראו מאוכזבים מאוד. עם זאת, גורם במועדון בחר להסתכל על חצי הכוס המלאה ואמר: "זה משחק שלא היינו צריכים להפסיד בו, אבל זו קבוצה חדשה שתדע לנצח ולהביא את היכולת מהמחצית השנייה לידי ביטוי יותר ויותר. הגולים שספגנו היו קלים מדי, אבל לבוא לקבוצה הכי טובה בארץ ולהיות שתי דרגות טובים ממנה בבית, בייחוד במחצית השנייה, נותן תקווה".

בכר, שהבהיר עוד לפני המשחק כי מכבי חיפה אינה נמצאת במצב שבו כל הפסד מטלטל אותה, יידרש כעת להתמודד עם רצף התוצאות המאכזב. הירוקים מתקשים לייצר יציבות, ובעיקר לנצל את הדקות הטובות שלהם כדי להשיג נקודות. במועדון יצטרכו לבחון כיצד ניתן להחזיר לשחקנים את הביטחון ולמנוע את הטעויות שממשיכות לעלות לקבוצה ביוקר.