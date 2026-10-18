אחרי קיץ לא פשוט ולחץ אדיר מצד הקהל, מכבי חיפה עלתה לפחות באופן זמני לפסגת ליגת העל. הירוקים רשמו אתמול (שבת) ניצחון חמישי ברציפות, 1:2 בחוץ על מכבי פ"ת, ועלו למקום הראשון אחרי שבעה מחזורים. למכבי ת"א משחק חסר, וניצחון שלה על בית"ר ירושלים מחר (שני, 20:30) יחזיר אותה למקום הראשון.

זה לא היה משחק גדול של הקבוצה של ברק בכר, אבל הוא סיפק הוכחה נוספת לאופי שלה. חיפה נקלעה לפיגור בפעם השלישית ברציפות ושוב ידעה להפוך ולצאת עם שלוש הנקודות. איתן אזולאי ונועם שטייפמן כבשו בתוך ארבע דקות במחצית השנייה, שניהם בנגיחות אחרי קרנות, והמשיכו את המומנטום הירוק.

שחקני מכבי חיפה חוגגים ( צילום: עידו ארז )

לצד שביעות הרצון, בחיפה מודאגים ממצבו של ברוניניו, אחד השחקנים המשמעותיים של הקבוצה העונה. הקשר, שבישל את שער הניצחון והעלה את מאזנו לחמישה בישולים בליגה, ביקש להתחלף בשל חשד למתיחה. במועדון מקווים שמדובר במתיחה קלה בלבד, ומחר בבוקר הוא צפוי לעבור סדרת בדיקות שתבהיר את חומרת הפציעה.

אזולאי, שכבש והציג יכולת טובה, ממשיך במגמת השיפור שלו העונה והפך לאחד השחקנים הקבועים בהרכב של בכר. גם אלי דסה, שערך את הופעת הבכורה שלו בירוק, זכה לשבחים והותיר רושם חיובי. במועדון היו מרוצים גם מאדם גרימברג הצעיר, שחזר לקבל הזדמנות בקבוצה הבוגרת והציג משחק פעלתני.