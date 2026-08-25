דקה אחרי שריקת הסיום, פרשן המשחק שגיא כהן אמר שזה כבר היה ברגליים של באר-שבע. אני אישית חושב שזאת דרך עדינה במיוחד לתאר את מה שקרה אתמול באזרבייג'ן. אפשר למשל לומר שזה כבר היה במזוודה של באר-שבע, בבטן המטוס שממריא להגרלת ליגת האלופות בז'נבה, כשכל השחקנים, המאמן ואנשי הצוות חגורים במושבים, ואנשי הלוגיסטיקה בשדה כבר מרחיקים את גרם המדרגות הממונע מפתח הכניסה למטוס.

דקה אחרי שריקת הסיום, פרשן המשחק שגיא כהן אמר שזה כבר היה ברגליים של באר-שבע. אני אישית חושב שזאת דרך עדינה במיוחד לתאר את מה שקרה אתמול באזרבייג'ן. אפשר למשל לומר שזה כבר היה במזוודה של באר-שבע, בבטן המטוס שממריא להגרלת ליגת האלופות בז'נבה, כשכל השחקנים, המאמן ואנשי הצוות חגורים במושבים, ואנשי הלוגיסטיקה בשדה כבר מרחיקים את גרם המדרגות הממונע מפתח הכניסה למטוס.

דקה אחרי שריקת הסיום, פרשן המשחק שגיא כהן אמר שזה כבר היה ברגליים של באר-שבע. אני אישית חושב שזאת דרך עדינה במיוחד לתאר את מה שקרה אתמול באזרבייג'ן. אפשר למשל לומר שזה כבר היה במזוודה של באר-שבע, בבטן המטוס שממריא להגרלת ליגת האלופות בז'נבה, כשכל השחקנים, המאמן ואנשי הצוות חגורים במושבים, ואנשי הלוגיסטיקה בשדה כבר מרחיקים את גרם המדרגות הממונע מפתח הכניסה למטוס.