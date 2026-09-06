במכבי חיפה נשמו לרווחה לאחר שהשיגו אתמול (שבת) ניצחון יקר, 1:2 על הפועל פ"ת הודות לשער ענק של ברוניניו בדקה ה-85. לירוקים יש בשורה אחת משמעותית אחרי שלושת מחזורי הליגה הראשונים: נקודת האור המשמעותית והיחידה היא הברזילאי שכבש את שער הניצחון, שמתגלה ככוכב גדול.

הקבוצה של ברק בכר הגיעה אחרי התבוסה למכבי ת"א והלחץ היה גדול מאוד: שריקות בוז מהקהל, קללות נגד הבעלים, יעקב שחר, קריאות נגד בכר והמנהל המקצועי, ליאור רפאלוב, ונראה שהסיטואציה הלחיצה מאוד את המערכת ואת השחקנים.

גלריה כבש שער אדיר שסידר שלוש נקודות. ברוניניו ( צילום: עמרי שטיין )

אנדראה נובאקוביץ' כבש שער בכורה, אך אז הגיע שער השוויון של הפועל פ"ת והלחץ גבר. בכר ששמע את הקהל קורא בשמו של גיא מלמד, ולאחר שתחילה המאמן לא שעה לקריאות הקהל וספג בוז כשבחר להכניס דווקא את סילבה קאני, המאמן הכניס את החלוץ הישראלי - ודקה לאחר מכן הגיע השער הענק של ברוניניו - שהחזיר את הצבע לפנים של בכר ושל רפאלוב, ונתן לירוקים לפחות שבוע של שקט.

"ברוניניו זה כוכב כדורגל ועל כך אין עוררין", אמרו במכבי חיפה. "ראו את היכולות שלו כבר במשחק הראשון, השער שלו שווה שקט וביטחון". גם עומרי גלזר, שעצר פנדל ונראה שקט ובטוח, זכה לשבחים גדולים. עלי מוחמד, במשחק לא גדול, איכזב, וכמוהו גם פדראו, שנראה מפוזר, וגם צונאמי הבינוני.

ואי אפשר בלי להזכיר את אוהדי הקבוצה. השירים נגד שחר, הקריאות "ליאור תתפטר" נגד רפאלוב, "איציק הליצן, איציק תתפטר" נגד מנכ"ל המועדון, איציק עובדיה, והשלט "חזיזה צדק" מצביעים על הלך הרוח וממחישים עד כמה הקהל לא אוהב את התנהלות המועדון. שריקות הבוז כשקאני נכנס ביטאו את הכעס הגדול של הקהל על ההתנהלות עם מלמד.

אוהדי מכבי חיפה ( צילום: עמרי שטיין )