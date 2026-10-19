מכבי ת"א מגיעה אחרי ה-0:0 הביתי מול בני סכנין, שעצר את רצף הניצחונות שלה אחרי חמישה מחזורים מושלמים. הקבוצה של קני מילר מדורגת שנייה עם 16 נקודות, שתיים פחות ממכבי חיפה לה משחק עודף. ניצחון בטדי יחזיר אותה לפסגה, בעוד תיקו ישאיר אותה מאחורי הירוקים.