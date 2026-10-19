בית"ר ירושלים חוזרת הביתה, ומכבי ת"א רוצה לחזור למקום הראשון. שתי הקבוצות נפגשות הערב (20:30) בטדי במסגרת המחזור השביעי בליגת העל, למשחק צמרת בין אורחת שטרם הפסידה העונה בליגה למארחת שמגיעה עם ארבעה ניצחונות רצופים. עבור הירושלמים זו חזרה לאצטדיונם הביתי אחרי כחודשיים.
מכבי ת"א מגיעה אחרי ה-0:0 הביתי מול בני סכנין, שעצר את רצף הניצחונות שלה אחרי חמישה מחזורים מושלמים. הקבוצה של קני מילר מדורגת שנייה עם 16 נקודות, שתיים פחות ממכבי חיפה לה משחק עודף. ניצחון בטדי יחזיר אותה לפסגה, בעוד תיקו ישאיר אותה מאחורי הירוקים.
מנגד, בית"ר של אלמוג כהן התאוששה מפתיחת העונה עם ארבעה ניצחונות רצופים, האחרון שבהם 0:4 בחוץ על הפועל ר"ג. עומר אצילי, בוריס אינו עם צמד ויוג'ין אנסה כבשו באותו משחק. הירושלמים מגיעים עם 12 נקודות, ויודעים שניצחון יצמק לנקודה את הפער ממכבי ת"א ויקרב אותם לצמרת הגבוהה.
אלמוג כהן יפתח עם ירדן שועה בהתקפה, לצד אצילי, יוספי וקאלו, כשטימוטי מוזי יעלה כמגן שמאל. אצל האורחת, קני מילר פותח עם שגיב יחזקאל בכנף הימני ועם דוידה בספסל. טייריס אסנטה לא בסגל לאחר שנפצע באימון בשבוע שעבר.
ההרכבים המלאים
בית"ר ירושלים: מיגל סילבה, לוקה גדראני, בריאן קארבלי, נאנא אנטווי, טימוטי מוזי. אלקסיס סרנה, בוריס אינו, תומר יוספי. עומר אצילי, ירדן שועה, ג'ונבוסקו קאלו.
מכבי ת"א: אופק מליקה, מוחמד עלי קמארה, רז שלמה, נועם בן הרוש, ג'יימס טאברנייר. איסוף סיסוקו, גבי קניקובסקי, דור פרץ. שגיב יחזקאל, הליו וארלה, אסטר סוקלר.