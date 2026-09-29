כשברקע קריאות של גורמים בכירים בהתאחדות לכדורגל לפטר את רן בן שמעון לאלתר בשל ההשפלה במשחק מול אירלנד שלשום בדברצן, מאמן נבחרת ישראל מסרב לעשות זאת. בן שמעון הבהיר כי אין בכוונתו להתפטר בעצמו ומבחינתו הוא ממשיך הלאה.

למרות שני הפסדים בשני משחקים בקמפיין ליגת האומות, שכללו שש ספיגות, כשמעל הכל בולט הכתם מדברצן עם התבוסה 3:0 בידי אירלנד, בן שמעון לא מתכוון ללכת לשום מקום. "אני יודע מה עשיתי בקריירה שלי, ואני יודע מה אעשה בעתיד, אני לא מתכוון להתפטר", הסביר המאמן הלאומי.

רן בן שמעון ( צילום: Getty Images/Marco Luzzani )

גורמים בכירים בהתאחדות חשבו כי על בן שמעון לקחת אחריות מיידית, ולכל הפחות טוענים שיש להיפרד עם סיום קמפיין ליגת האומות הנוכחי. "לא משנה מה כבר יקרה הלאה, אסור שהוא יעמוד על הקווים במוקדמות היורו אם אנחנו באמת רוצים להגיע לשם", אמר גורם בכיר בהתאחדות.