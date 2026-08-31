טברנייר, מגן ימני בן 34, הוא אחד השמות הגדולים ביותר ששיחקו בריינג'רס בעשור האחרון. האנגלי הגיע למועדון מוויגאן בקיץ 2015, הפך במהרה לשחקן מפתח וב-2018 קיבל את סרט הקפטן, אותו ענד במשך שמונה שנים. הקיץ הוא סיים את דרכו במועדון עם תום חוזהו, אחרי 11 עונות במדים הכחולים. טברנייר שיתף פעולה עם קני מילר, היום מאמן מכבי ת"א.

טברנייר, מגן ימני בן 34, הוא אחד השמות הגדולים ביותר ששיחקו בריינג'רס בעשור האחרון. האנגלי הגיע למועדון מוויגאן בקיץ 2015, הפך במהרה לשחקן מפתח וב-2018 קיבל את סרט הקפטן, אותו ענד במשך שמונה שנים. הקיץ הוא סיים את דרכו במועדון עם תום חוזהו, אחרי 11 עונות במדים הכחולים. טברנייר שיתף פעולה עם קני מילר, היום מאמן מכבי ת"א.

טברנייר, מגן ימני בן 34, הוא אחד השמות הגדולים ביותר ששיחקו בריינג'רס בעשור האחרון. האנגלי הגיע למועדון מוויגאן בקיץ 2015, הפך במהרה לשחקן מפתח וב-2018 קיבל את סרט הקפטן, אותו ענד במשך שמונה שנים. הקיץ הוא סיים את דרכו במועדון עם תום חוזהו, אחרי 11 עונות במדים הכחולים. טברנייר שיתף פעולה עם קני מילר, היום מאמן מכבי ת"א.

המספרים של טאברניר חריגים במיוחד עבור שחקן הגנה. הוא סיים את הקדנציה עם 565 הופעות ו-144 שערים בכל המסגרות. הוא הוביל את הקבוצה לזכייה באליפות סקוטלנד בעונת 2020/21, בגביע הסקוטי ובגביע הליגה, וגם למסע האירופי הגדול שהסתיים בגמר הליגה האירופית ב-2022.

המספרים של טאברניר חריגים במיוחד עבור שחקן הגנה. הוא סיים את הקדנציה עם 565 הופעות ו-144 שערים בכל המסגרות. הוא הוביל את הקבוצה לזכייה באליפות סקוטלנד בעונת 2020/21, בגביע הסקוטי ובגביע הליגה, וגם למסע האירופי הגדול שהסתיים בגמר הליגה האירופית ב-2022.

המספרים של טאברניר חריגים במיוחד עבור שחקן הגנה. הוא סיים את הקדנציה עם 565 הופעות ו-144 שערים בכל המסגרות. הוא הוביל את הקבוצה לזכייה באליפות סקוטלנד בעונת 2020/21, בגביע הסקוטי ובגביע הליגה, וגם למסע האירופי הגדול שהסתיים בגמר הליגה האירופית ב-2022.