אחרי ההדחה מול צסק"א סופיה מפלייאוף הליגה האירופית, מכבי ת"א תנסה להשיג בכל זאת חורף אירופי כשתפגוש הערב (21:30, AIL ארנה) את מוליכת הליגה השוויצרית, לוגאנו, למשחק ראשון במסגרת פלייאוף הקונפרנס-ליג.
לוגאנו מגיעה בכושר מצוין, כשהיא למעשה הקבוצה היחידה בליגה השוויצרית ששומרת על מאזן מושלם אחרי שלושה משחקים עם יחס שערים 2:11, כל זאת לא כולל עשיריה שכבשה בגביע השוויצרי.
מנגד, מכבי ת"א מגיעה עם ניסיון ושנתיים רצופות בליגה האירופית ויחד עם רוי רביבו וטייריס אסאנטה. למרות שעדיין לא התחזקה לקראת העונה הקרובה, הקבוצה של קני מילר תנסה לעשות הערב צעד ראשון לקראת העפלה לשלב הליגה. איסוף סיסוקו ועלי קמארה כשירים.
מילר אמר לקראת המשחק: "קיימנו אימון בוקר מוקדם ואז יצאנו לטיסה הארוכה ביותר שלנו עד כה העונה כדי להיות כאן באצטדיון. התנאים פה כמובן שונים ממה שאנחנו רגילים אליהם, נראה שירד פה גשם ואני בטוח שהשחקנים יתרגלו לזה".
"למרות האכזבה מכך שלא המשכנו בליגה האירופית, הצגנו רמת ביצועים גבוהה מאוד מול צסק"א סופיה", המשיך הסקוטי. "אם נשחזר את הרמה הזו מחר, נהיה במקום טוב מאוד. פתחנו את העונה בצורה טובה. מתוך שישה משחקים ניצחנו בחמישה והצגנו כדורגל נפלא. אנחנו נשאף להמשיך בקו הזה גם מחר. אנחנו נמצאים בנקודה מאתגרת בעונה עם לו"ז צפוף של חמישי-ראשון-חמישי, וצריכים לוודא שאנחנו מנצלים את הסגל נכון. איבדנו מספר שחקנים חשובים למשחק בסוף השבוע האחרון והסגל נראה מעט קצר, אז זה טוב לנסוע עם שחקנים נוספים שחוזרים מהשעיות ופציעות קלות. הגישה שלנו היא תמיד לבוא ולנצח את המשחק. אנחנו בטוחים בעצמנו".
בכל הנוגע לגזרת גבי קניקובסקי, סוכנו עידן בן אבו עושה סדר: "אין שום מו"מ בין מכבי ת״א לגבי קניקובסקי, גם לא הייתה כל פנייה לפרנצוורוש". הקשר צפוי לשחק הערב מול טרבזנספור במסגרת פלייאוף הליגה האירופית.
בן-אבו שמלווה את קניקובסקי שנים ארוכות, מבהיר כי כלל לא נעשתה בשלב הזה פניה של מכבי ת"א לקניקובסקי, שמחזיק בחוזה לעוד שנתיים בהונגריה, כשהוא מקבל בה 600 אלף אירו לעונה, כשגם בפרנצוורוש טענו אתמול כי לא קיבלו כל פניה מנציגי השחקן או מכבי ת"א.
שווי השוק של הקשר הישראלי עומד כרגע על ארבעה מיליוני אירו, כשבכל מקרה, אם מכבי ת"א תחליט ליזום מהלך שעדיין לא החל, ההערכה כי רק עלות שכרו של קניקובסקי, שידרוש חוזה גבוה ממה שיש לו בהונגריה, תעמוד על לפחות חמישה מיליון אירו.
בכל הנוגע למעבר אפשרי של אורי עזו לבית"ר ירושלים, אצל סגנית האלופה מבהירים כי אין כרגע מגעים בנושא, וכי מעבר כזה לא ייצא לפועל.