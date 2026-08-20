לוגאנו מגיעה בכושר מצוין, כשהיא למעשה הקבוצה היחידה בליגה השוויצרית ששומרת על מאזן מושלם אחרי שלושה משחקים עם יחס שערים 2:11, כל זאת לא כולל עשיריה שכבשה בגביע השוויצרי.

לוגאנו מגיעה בכושר מצוין, כשהיא למעשה הקבוצה היחידה בליגה השוויצרית ששומרת על מאזן מושלם אחרי שלושה משחקים עם יחס שערים 2:11, כל זאת לא כולל עשיריה שכבשה בגביע השוויצרי.

לוגאנו מגיעה בכושר מצוין, כשהיא למעשה הקבוצה היחידה בליגה השוויצרית ששומרת על מאזן מושלם אחרי שלושה משחקים עם יחס שערים 2:11, כל זאת לא כולל עשיריה שכבשה בגביע השוויצרי.

מילר אמר לקראת המשחק: "קיימנו אימון בוקר מוקדם ואז יצאנו לטיסה הארוכה ביותר שלנו עד כה העונה כדי להיות כאן באצטדיון. התנאים פה כמובן שונים ממה שאנחנו רגילים אליהם, נראה שירד פה גשם ואני בטוח שהשחקנים יתרגלו לזה".

מילר אמר לקראת המשחק: "קיימנו אימון בוקר מוקדם ואז יצאנו לטיסה הארוכה ביותר שלנו עד כה העונה כדי להיות כאן באצטדיון. התנאים פה כמובן שונים ממה שאנחנו רגילים אליהם, נראה שירד פה גשם ואני בטוח שהשחקנים יתרגלו לזה".

מילר אמר לקראת המשחק: "קיימנו אימון בוקר מוקדם ואז יצאנו לטיסה הארוכה ביותר שלנו עד כה העונה כדי להיות כאן באצטדיון. התנאים פה כמובן שונים ממה שאנחנו רגילים אליהם, נראה שירד פה גשם ואני בטוח שהשחקנים יתרגלו לזה".