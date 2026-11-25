יש על מה לבנות? ישראל דורגה במקום ה-19 בעולם בדירוג הנבחרות בעלות הפוטנציאל הגבוה ביותר לעתיד, שפרסם היום (רביעי) מכון מחקרי הכדורגל CIES. הדירוג בחן 80 נבחרות לאומיות על פי הרמה המקצועית הממוצעת של 20 השחקנים המובילים בכל מדינה שטרם מלאו להם 23, ובו זכתה ישראל לציון ממוצע שמציב אותה בין הנבחרות בעלות מאגר הכישרונות הצעירים המבטיחים בעולם.

מי שהוביל את הישראלים הוא ענאן חלאילי, שחקן נבחרת ישראל המשחק בקריסטל פאלאס האנגלית, שקיבל ציון של 83.7. אחריו דורג אופק מליקה, שוערה של מכבי ת"א, עם ציון של 78.2. מדובר בשני השחקנים הישראלים הבולטים בדירוג, שמעניק תמונת מצב על הפוטנציאל המקצועי של הדור הצעיר בכל אחת מהנבחרות.

חלאילי ( צילום: Attila KISBENEDEK / AFP )

בראש הרשימה ניצבת ספרד, אלופת העולם, עם ציון של 84.2 מתוך 100. צרפת מדורגת במקום השני עם 81 נקודות, ואנגליה שלישית עם 80.9. שלוש הנבחרות הללו מקדימות בפער את יתר המדורגות, וממחישות את העומק של מאגר הכישרונות הצעירים שלהן.

במקום הרביעי נמצאת ארגנטינה, ואחריה איטליה במקום החמישי וברזיל בשישי. גרמניה מדורגת שביעית, בלגיה שמינית, פורטוגל תשיעית והולנד משלימה את העשירייה הראשונה. מחוץ לאירופה, סנגל היא הנבחרת האפריקאית הבכירה בדירוג במקום ה-11, ארצות הברית מובילה את צפון ומרכז אמריקה במקום ה-18, יפן היא הנבחרת האסייתית הבכירה במקום ה-33 ואוסטרליה מובילה באוקיאניה במקום ה-44.