שנים של עימותים אלימים, סרטונים קשים וטענות חוזרות להפעלת כוח בלתי מידתי מצד שוטרים הגיעו לנקודת רתיחה: לפני כשבוע הודיעה מכבי חיפה שלא תמכור כרטיסים לאוהדיה למשחקיה בטדי, החל מהמפגש מחר עם הפועל ירושלים. אז מה הרקע לצעד החריג?

אוהדים מספרים על מכות, מעצרים וטראומות שמלוות אותם עד היום, וחלקם מתארים את הביקורים באצטדיון כחוויה מאיימת. במועדון טוענים כי מדובר בדפוס חוזר. מנגד, במשטרה טענו בעקבות אירועים שונים כי הכוחות נאלצו להתמודד עם הפרות סדר, תקיפת שוטרים והשלכת חפצים מצד חלק מהאוהדים.

גלריה שוטרים מחוץ לטדי ( צילום: יובל חן )

תולדות הסכסוך

המתיחות גלשה גם מעבר לגבולות טדי. משחקים בין מכבי חיפה לקבוצות הירושלמיות בסמי עופר לוו בהיערכות משטרתית מוגברת, על רקע החשש מהתלקחות מחודשת בין מחנות האוהדים. ברקע עומדת שורת תקריות:

ב־16 באוקטובר 2021, במהלך משחק הליגה בין הפועל ירושלים למכבי חיפה בטדי, התפתח עימות בין אוהדים לשוטרים. האירוע החל במהלך אכיפת חובת עטיית המסכות בתקופת הקורונה. שלושה אוהדים נעצרו, ובמשטרה טענו כי שוטרים הותקפו וכי שלושה מהם נזקקו לטיפול רפואי.

שבעה חודשים לאחר מכן, ב־24 במאי 2022, במהלך גמר גביע המדינה בין מכבי חיפה להפועל באר־שבע, שוב התלקחו הרוחות בטדי. לאחר השלכת אבוקות התפתחו עימותים ביציע אוהדי מכבי חיפה, וכוחות משטרה נכנסו אליו. גורמים במועדון טענו כי דווקא כניסת הכוחות החריפה את המצב. למחרת פנה המנכ"ל הנכנס דאז, איציק עובדיה, למפקד מרחב ציון בעקבות תלונות האוהדים. המועדון אף העלה אפשרות להמליץ לקהל שלא להגיע בעתיד למשחקי הקבוצה בטדי.





עימותים בין אוהדי מכבי חיפה לשוטרים ( צילום: עמותת היציע הצפוני )

האזהרה הפכה בהמשך למחאה בפועל. בנובמבר 2022 החליטו ארגוני אוהדי מכבי חיפה להחרים את משחק החוץ נגד בית"ר ירושלים, במחאה על אירועי אלימות משטרתית שלטענתם התרחשו בעונה הקודמת.

ב־10 בפברואר 2024, במהלך משחק בין בית"ר למכבי חיפה, פרץ עימות קשה נוסף ביציע הצפוני בטדי. האירוע החל כשכוחות משטרה נכנסו ליציע בניסיון להסיר שלט. אוהדים טענו לאלימות קשה ולפגיעה גם באנשים שלא היו מעורבים בעימותים. מנגד, במשטרה טענו כי אוהדים ירקו לעבר שוטרים והשליכו כיסאות וחפצים, וכי שני שוטרים נפצעו. למחרת קרא המועדון לחקור את האירועים.

ב־19 באפריל 2026, לאחר משחק נוסף בין בית"ר למכבי חיפה בטדי, שוב עלו טענות קשות מצד עשרות אוהדים. סרטונים שהופצו ברשתות תיעדו עימותים עם שוטרים, ובין היתר אוהד שנגרר על הרצפה. במכבי חיפה דרשו תחקיר מקיף, בעוד שבמשטרה טענו כי קומץ אוהדים משתי הקבוצות פעל באלימות וכי הכוחות התערבו כדי להפריד בין הצדדים.

חוששים מטדי. אוהדי מכבי חיפה ( צילום: עמרי שטיין )

"טראומה של החיים"





ליאור, ששמו המלא שמור במערכת, הגיע למשחק באפריל כאוהד מן השורה. הוא אינו משתייך לארגון אוהדים, ובדרך כלל מגיע לאצטדיון עם ילדיו. הפעם בא עם חבר אוהד בית"ר. לדבריו, בסיום מצא את עצמו מוקף בשוטרים, הוכה ונעצר בחשד להשלכת חפץ לעבר שוטר - טענה שהוא מכחיש. אשתו פעלה לשחרורו בערבות. מאז, הוא מספר, הוא סובל מחרדות, מטראומה ומתחושת חוסר ביטחון. גם בשיחה עמו הוא מבקש שלא לחשוף את זהותו, מחשש להתנכלות.

"בכל משחק, גם כשמפסידים 7:0, אני נשאר עד הסוף ומוחא כפיים לשחקנים. יצאתי מהמגרש והרגשתי לפיתות של חמישה שוטרים. משכו אותי מהרצפה כמו כלב. קיבלתי מכות בפנים ובגוף, לא הבנתי מה קורה איתי. משכו אותי ושמו עליי אזיקים. זו טראומה של החיים. מעולם לא הייתי במשטרה, והשוטרים צוחקים עליי. הרגשתי אבוד, הרגשתי כלום ושום דבר, חסר אונים.

"משכו אותי, ואחד השוטרים אמר: 'למה לא שחטת אותו? למה השארת אותו שלם?'. המשפט הזה לא יוצא לי מהראש. הייתי בהלם מוחלט. הגשתי תלונה במח"ש ואני מחכה לראות מה יוחלט, אבל אני מקווה שהשוטרים האלה ישלמו ביוקר על הטראומה שעברתי".

אחד השוטרים אמר: 'למה לא שחטת אותו? למה השארת אותו שלם?' ( צילום: אלכס קולומויסקי )

גם ירין אברהם, בן 27 מקריית־אתא, שמלווה את מכבי חיפה במשחקי בית וחוץ ונכח לאורך השנים בלא מעט משחקים בטדי, מספר על מראות קשים שלטענתו חזה בהם ותיעד. לדבריו, במפגש האחרון נגד בית"ר התרחשו האירועים לאחר שריקת הסיום, כשאוהדים רבים כבר עזבו את היציע.

"חוויתי ותיעדתי מהצד אלימות מטורפת. אם ניקח את המשחק האחרון שלנו בטדי מול בית"ר, זה היה בסוף המשחק", הוא משחזר. "אני תמיד נשאר אחרי שריקת הסיום. פתאום שמעתי קללות וצעקות, וארגון האוהדים שלנו כלל לא נשאר ביציע. המשטרה נטפלה לקהל הרחב, ויש לי סרטונים של אוהדים נגררים על הרצפה, מקבלים אגרופים ובעיטות. מדובר בקהל שהגיע לראות משחק כדורגל - לא ארגון אוהדים, לא אבוקות, לא שום דבר. "ראיתי אוהדים חוטפים מכות רצח. אדם גדול נגרר על הרצפה, כמה יס"מניקים גוררים אותו. הטיחו את הראש שלו ברצפה".

טענות קשות לאלימות משטרתית ( צילום: יאיר שגיא )

במסגרת החלטתו לא ימשוך המועדון את הקצאת הכרטיסים למשחק הקרוב, כך שאוהדי הקבוצה לא יוכלו לרכוש אותם באמצעותו. בתגובה לכתבה ביקשו במכבי חיפה להבהיר את הערכתם לפעילות המשטרה, לצד עמדתם הנחרצת בנוגע למתרחש בטדי: "דווקא בימים אלו, ראוי לציין את גבורת השוטרים והשוטרות ואת תפקידם החשוב בשמירה על ביטחון אזרחי המדינה. לגופם של דברים, עשרות סרטונים ותיעודים מחמישה משחקים בארבע השנים האחרונות, ובהם מראות קשים של אלימות כלפי נשים, מבוגרים, קטינים ואוהדים, אינם אירוע נקודתי. מדובר בהצטברות חריגה של מקרים, שאיננו פוגשים במגרשים אחרים בארץ.

"חלק מהאוהדים נזקקו לטיפול רפואי ואף לאשפוז, והצלקות הפיזיות והנפשיות של עשרות אוהדים ואוהדות הן העדות החזקה ביותר לכך שיש כאן אירוע שחייב טיפול. פנינו שוב ושוב למשטרת מחוז ירושלים וקיבלנו הבטחות שהמקרים ייבדקו, יתוחקרו ויופקו לקחים, אך לצערנו איננו רואים שינוי מספק. אנו מצפים ממשטרת מחוז ירושלים לבחון את הדברים לעומק ולפעול לשינוי המצב. עד שזה יקרה, לא נוכל לקחת אחריות על מכירת כרטיסים לאוהדינו למשחקים בירושלים".

המשטרה: "נמשיך לפעול נגד אלימות"

ממשטרת ישראל נמסר: "הטענות בדבר שימוש בכוח ממוקד כלפי מועדון כזה או אחר, נדחות על הסף. היערכות המשטרה ואופן הפעלת הכוחות באירוע ספורט נקבעים אך ורק בהתאם להערכת מצב מבצעית ולמאפייני המשחק, במטרה לאפשר את קיומו התקין והבטוח. המשטרה תמשיך למלא את תפקידה בנחישות ובמקצועיות ולפעול נגד כל גילוי אלימות או הפרת סדר במגרשים".